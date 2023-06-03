Yağışlar hayatı felç etti: Ankara'da alt geçit su bastı, Kastamonu bir kez daha felaketi yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe uyarılarının ardından yurdun dört bir yanında sağanak yağış etkili oldu. Hayatı felç eden yağışlar pek çok şehirde seli de beraberinde getirdi.

ALT GEÇİDİ SU BASTI

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi'nde bulunan Gazi Mahallesi Alt Geçidi'ni su bastı. Köprü ulaşıma kapatılırken, trafik durma noktasına geldi. Göle dönen alt geçitte de itfaiye erleri tarafından su tahliyesi işlemlerine başlandı. Öte yandan, su basan alt geçitte can ve mal kaybı yaşanmadı.

DEREDEN TAŞAN SULAR AĞAÇLARI YERİNDEN SÖKTÜ

Beypazarı ilçesinden geçen İnözü Deresi, Ankara'yı etkisi altına alan sağanak sonrası taştı. Su taşkını ağaçları yerinden kopararak metrelerce sürükledi. Mahalle sakinleri tarafından kayıt altına alının görüntüler ise vatandaşların endişelenmesine sebep oldu.

KASTAMONU BİR KEZ DAHA FELAKETİ YAŞIYOR

11 Ağustos 2021 yılında Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde büyük tahribata uğrayan Azdavay ilçesi, 24 Haziran 2022 yılında da sel felaketi yaşadı. Son olarak bugün de son üç yılda üçüncü kez sel felaketinin yaşandığı Azdavay'da yüzlerce ev sel suları altında kaldı. Vatandaşlar, eşyalarını sel sularından kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Evlerin bahçeleri de sele maruz kalarak göle dönüştü. Ekipler, iş makineleriyle tıkanan yerlerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ev ve işyerleri ile camilerinde sel sularının altında kaldığı Azdavay'da vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

OYUN MASALARININ ÜZERİNDE BEKLEDİLER

Kastamonu Azdavay'da yaşanan selde bir kıraathanede oyun oynayan vatandaşlar, sel sonrası masaların ve sandalyelerin üzerine çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Sel suları çekilinceye kadar kahvehaneden dışarı çıkamayan vatandaşlar, sel sularının çekilmesiyle kahvehaneden çıkabildi. Ayrıca cadde üzerinde bulunan birçok işyeri de sel sularının altında kaldı. Vatandaşlar, işyerlerine giren suları tahliye etmek için ellerinde küreklerle çalışmalarını sürdürüyor.

KARABÜK'TE METREKAREYE 43 KİLOGRAM YAĞMUR

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan yağmurla birlikte ana arterler üzerinde oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri su birikintilerinin yaşandığı bölgede çalışma yaptı. İlçe merkezinden geçen derelerin su seviyesinde de artış gözlendi. Meteoroloji yetkilileri tarafından, ilçede metrekareye 43 kilogram yağmur düştüğü bildirildi. Karabük Valiliği ile AFAD, merkez ve ilçelerde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

Denizli'de son 2 haftadır aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak yağış, yine hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde akşam saatlerine doğru yaklaşık 1 saate yakın aralıksız devam eden şiddetli yağış, etkisini artırarak yolları göle çevirince sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerinde bodrum ve giriş katlarında su baskınlarının yaşandı. Şiddetli yağışa yolda yakalanan sürücüler, araçlarını yol kenarına alarak beklemeye geçti.