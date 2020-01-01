Yağışlar heyelana neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yağışlar heyelana neden oldu - Son Dakika

Yağışlar heyelana neden oldu

6 saat önce

Adıyaman'da etkili olan yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Adıyaman'da etkili olan yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Kentte etkili olan yağışların ardından merkeze bağlı Karaağaç-Çamyurdu köyleri arasında heyelan nedeniyle köy yolu çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

Bu arada, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve İl Genel Başkan Vekili Mehmet Kılıç, heyelanın olduğu bölgede inceleme yaparak ekiplerden bilgi aldı.

Yağışlar heyelana neden oldu

Karaağaç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:10 Kaynak: AA
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