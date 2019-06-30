Son Dakika Haberleri: Yağışlar kestane balı üreticilerini endişelendiriyor
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Yağışlar kestane balı üreticilerini endişelendiriyor

1 saat önce

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, haziran boyunca etkili olan yağışlar sebebiyle kestane balı rekoltesinde düşüş beklediklerini söyledi.

Yağışlar kestane balı üreticilerini endişelendiriyor, System.String[]
Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, haziran boyunca etkili olan yağışlar sebebiyle kestane balı rekoltesinde düşüş beklediklerini söyledi.
Elevli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkbahar döneminde mevsim şartlarının istedikleri gibi gittiğini, arıcılarda iyi bir sezon yaşanacağı yönünde beklenti oluştuğunu belirtti.
Haziranın ise Giresun ve yöresinde yağışlı geçtiğini ifade eden Elevli, "Biz şu anda rekolte tahmini yapamıyoruz. Temmuz ayının ortalarına doğru durum netleşecek ama ciddi anlamda rekolte düşüklüğü bekliyoruz. Bu noktada kestane balı üreticileri acil afet kapsamına alınmalı." dedi.
Elevli, fındık bahçelerinde hastalık ve zararlılara karşı bilinçsiz kullanılan zirai ilaçların da arılara zarar verdiğine dikkati çekerek, bu durumun yetiştiricileri mağdur ettiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:43 Kaynak: AA
Mustafa Fehmi Kubilay, Giresun, Ekonomi
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