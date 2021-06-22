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Son dakika haber! KIRKLARELİ - Yağışlar Kırklareli'ndeki barajlarda su seviyesini yükseltti - Son Dakika

Son dakika haber! KIRKLARELİ - Yağışlar Kırklareli'ndeki barajlarda su seviyesini yükseltti

22.06.2021 09:32

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar barajların doluluk oranlarını arttırdı.

Kırklareli'nde bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar barajların doluluk oranlarını arttırdı.

DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kırklareli'nde 4 barajdaki su seviyesi bir yılda 156 milyon 389 bin metreküp arttı.

Kayalıköy Barajı'nın geçen sene haziran ayında 39 milyon 664 bin metreküp seviyelerine kadar gerileyen su seviyesi bu yılın haziran ayında 117 milyon 712 bin metreküpe çıktı.

Kırklareli Barajı'nda su seviyesi geçen sene haziranda 51 milyon 449 bin metreküp ölçülürken bu yıl 108 milyon 748 bin metreküpe yükseldi.

Çayırdere Barajı'ndaki su seviyesi geçen sene 5 milyon 840 bin metreküp iken bu yıl haziranda 13 milyon 483 bin metreküpe çıktı. Armağan Barajı'nda da geçen yıl 22 milyon 347 bin metreküp olan su seviyesi bu yıl 35 milyon 746 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Son verilere göre Kırklareli'ndeki barajlarda su seviyesinde iki kat artış gözleniyor.

Barajların su seviyesi çiftçileri de mutlu etti

Bölgede geçen yıl yaşanan kuralık nedeniyle su seviyesi dip noktalara çekilen Kayalıköy Barajı yakınındaki Kayalı köyünde çiftçilik yapan Şaban Sabancı, AA muhabirine, geçen yıl kuruma seviyesine gelen barajın doluluk oranının bu yıl çiftçileri de umutlandırdığını söyledi.

Çiftçilerin rahat bir sezon geçireceklerine inandığını ifade eden Sabancı, barajın su seviyesinin artmaya devam ettiğini kaydetti.

Barajdaki doluluk oranının güzel seviyelerde olduğunu anlatan Sabancı, "Baraj geçen yıl kuralıktan dolayı bitme noktasına gelmişti. Bu yıl yağışların güzel oluşu barajımızı doldurdu. Sulamaya da yeterli içme suyu olarak da yeterli. Şu an için durum çok güzel. Yaklaşık 10 gündür de her gün yağış olduğundan dolayı su geliyor." diye konuştu.

Çiftçilerin geçen sene sezon sonunda sulamayı durdurduğunu, Edirne'nin şebeke suyu alamadığını anımsatan Sabancı, bundan sonra yağış olmasa bile barajdaki su seviyesinin 2 yıl yeterli olacağına inandığını ifade etti.

Son dakika haber! KIRKLARELİ - Yağışlar Kırklareli'ndeki barajlarda su seviyesini yükseltti
Son dakika haber! KIRKLARELİ - Yağışlar Kırklareli'ndeki barajlarda su seviyesini yükseltti
Son dakika haber! KIRKLARELİ - Yağışlar Kırklareli'ndeki barajlarda su seviyesini yükseltti
Son dakika haber! KIRKLARELİ - Yağışlar Kırklareli'ndeki barajlarda su seviyesini yükseltti
Son dakika haber! KIRKLARELİ - Yağışlar Kırklareli'ndeki barajlarda su seviyesini yükseltti
Son dakika haber! KIRKLARELİ - Yağışlar Kırklareli'ndeki barajlarda su seviyesini yükseltti
Son dakika haber! KIRKLARELİ - Yağışlar Kırklareli'ndeki barajlarda su seviyesini yükseltti
Son dakika haber! KIRKLARELİ - Yağışlar Kırklareli'ndeki barajlarda su seviyesini yükseltti
Son dakika haber! KIRKLARELİ - Yağışlar Kırklareli'ndeki barajlarda su seviyesini yükseltti

Kırklareli, Haziran, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KIRKLARELİ - Yağışlar Kırklareli'ndeki barajlarda su seviyesini yükseltti - Son Dakika


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