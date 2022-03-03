Yağışlar köprünün hasar almasına neden oldu - Son Dakika

Yağışlar köprünün hasar almasına neden oldu

ADIYAMAN Adıyaman'da gece saatlerinde başlayan yağmur yağışlarından dolayı Yaylakonak Beldesinde bir köprü hasar gördü. Birkaç noktasında çökmelerin yaşandığı köprüde İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yapıldı.

Gece saatlerinde başlayan yağmur yağışlarından dolayı Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak Beldesi yakınlarında bulunan ve aktif olarak kullanılan bir köprünün giriş kısımlarında çökmeler meydana geldi. Çökmelerin yaşandığı köprüde ulaşımın sağlanamaması üzerine durum ilgili kurumlara bildirildi. Yaylakonak Belde Belediyesi sınırlarında bulunan köprü için Adıyaman İl Özel İdaresine bağlı ekipler harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Ekipler burada yaptıkları çalışmalar neticesinde köprüyü yeniden ulaşıma açtı. Ekipler aynı zamanda yağışlardan dolayı bulundukları yerden koparak yola düşen dev kaya parçalarını da yoldan kaldırarak yol temizliğinde bulundu.