Yağışlar Köy Yolunda Yarık Oluşturdu
1 saat önce
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde birçok köy yolunun ulaşımını sağlayan yolda yağışlardan dolayı yarıklar oluştu.
Adıyaman
'ın Gerger
ilçesinde birçok köy yolunun ulaşımını sağlayan yolda yağışlardan dolayı yarıklar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Gölyurt Köyü başta olmak üzere birçok köy yolunun ulaşımını sağlayan yol, Fatih Mahallesi
bölgesinde yağışlardan dolayı yarıklar oluştu. Yaşanılan yarıklardan dolayı yol ulaşıma kapanırken yolun yeniden ulaşıma açılması için Gerger Belediyesi ve karayolları ekipleri tarafından çalışmalar gerçekleştiriliyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:30 Kaynak: İHA
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