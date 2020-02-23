Yağışlar Küçük Menderes'i suya boğdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yağışlar Küçük Menderes'i suya boğdu - Son Dakika

Yağışlar Küçük Menderes'i suya boğdu

7 saat önce

Kurak geçen kış aylarının ardından gelen yağışlı hava, İzmir'in Küçük Menderes havzasında derelerin suya kavuşmasını sağladı.

Yağışlar Küçük Menderes'i suya boğdu, System.String[]

Kurak geçen kış aylarının ardından gelen yağışlı hava, İzmir'in Küçük Menderes havzasında derelerin suya kavuşmasını sağladı. Küçük Menderes Nehri ile Birgi Çayı, uzun bir aradan sonra suyla buluşurken, ovadaki bazı tarlaların da göle döndüğü görüldü. Beydağ üzerinden gelen Tasavra Çayı, Küçük Menderes'in yatağını uzun bir aradan sonra suyla buluşturdu.


Kurak geçen kış aylarının ardından gelen yağışlı hava, İzmir'in Küçük Menderes havzasında derelerin suya kavuşmasını sağlarken, ovadaki bazı tarlalar da göle döndü. Ödemiş'in tarihi mahallesi Birgi'nin muhtarı Mutlu Sulukan, Birgi Deresinin suyla buluşmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Yağışların devam etmesini diliyoruz. Meteorolojik tahminlere önümüzdeki hafta sonunda da yağış bekleniyor. Bozdağ, ne kadar çok kar yağışı alırsa bu ovanın ve ovayı besleyen derelerin daha çok su alması demektir. Beklentimiz yağışların devam etmesi" dedi.


Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi Muhtarı Şakir Balcılar ise Küçük Menderes Nehrinin baraj nedeniyle susuz kaldığını belirterek, "Çocukluğumuz yaz aylarına kadar geçen Küçük Menederes Nehri kenarlarında balık avlamakla geçti. Ama o günler geride kaldı. Kiraz'dan gelen nehrin suyunu Beydağ Barajı tutuyor. Ancak Beydağ tepelerinden gelen kar sularının erimesi sonucunda Tasavra Çayından gelen su ile Küçük Menderes'te su görmeye başladık. Öte yandan ovadaki bazı tarlalarımız da yağışlardan dolayı su içinde kaldı. Fakat yağışların devam etmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Menderes, Beydağ, Birgi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:57 Kaynak: İHA
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