Yağışlar Kurşunlu Şelalesi'ni coşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yağışlar Kurşunlu Şelalesi'ni coşturdu - Son Dakika

Yağışlar Kurşunlu Şelalesi'ni coşturdu

6 saat önce

Antalya'da dün geceden beri şehri etkisi altına alan sağanak yağışlar, debisi yükselen Kurşunlu Şelalesi'nde izleyenlere görsel şölen oluşturdu.

Yağışlar Kurşunlu Şelalesi'ni coşturdu, System.String[]

Antalya'da dün geceden beri şehri etkisi altına alan sağanak yağışlar, debisi yükselen Kurşunlu Şelalesi'nde izleyenlere görsel şölen oluşturdu.


Antalya gece saatlerinden itibaren yağışlara teslim oldu. Neredeyse her ilçede etkili olan sağanak yağışlar bazı yerlerde hayatı durma noktasına getirdi. Debisi yükselen Kurşunlu Şelalesi'nde ise izleyenlere görsel şölen oluştu. Aksu bölgesindeki yağış, son yıllarda su seviyesi düşen Kurşunlu Şelalesi'ni olumlu ölçüde etkiledi. Özellikle yaz döneminde debisi ciddi düzeyde azalan Kurşunlu Şelalesi, yağışların ardından adeta coştu.


Şelaleden kuvvetli su akarken yağmurdan dolayı suyun rengi de değişti. - ANTALYA

Kurşunlu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:48 Kaynak: İHA
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