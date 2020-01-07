Yağışlar kuruyan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne hayat verdi - Son Dakika

Yaz aylarında tamamen kuruyan Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde son aylardaki yağışlar su miktarını yüzde 40 seviyesine ulaştırdı.

Göç yolu üzerinde bulunan ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan göle binlerce ördek, kaz, martı ve angut akın etti.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kasım ve aralık ayında farklı dönemlerde çok az miktardaki yağışla göldeki su oranının yüzde 40 seviyelerine ulaştığını söyledi.

Kuşların dünyadaki farklı dört göç yolunun ikisinin Türkiye'de, bunlardan birisinin de Seyfe Gölü üzerinde olduğunu belirten Çetiner, "Burada az da olsa su var. Bu kadar suya rağmen gölümüzde binlerce kaz, martı, ördek ve angut konaklıyor. Bu kuşlar belli bir süre kalıyorlar. Özellikle kazlar 1 ay sonra yollarına devam edecekler. Yine yerel kuşlar burada olmaya devam ediyor." dedi.

Çetiner, Seyfe Gölü'nün çorak toprak yapısı nedeniyle tabana su sızdırmadığını dile getirerek, "Seyfe Gölü'nün kurumasının da en temel sebebi buharlaşma. Yüzeye maalesef su girişimiz olmadığı için yağışlarla doluluk sağlanmıyor. Aralık ayı itibarıyla az miktarda gelen yağış gölde su oluşmasına neden oldu. Gölümüzden başka bir yere su gitmiyor."dedi.

Bölgede sulama ve içme suyu amaçlı yapılan derin kuyu pompalamanın göldeki su miktarına azalmalara yol açtığını dile getirerek, "Burası en derin yerinin dolu olduğu halde bile 1 metreye ulaşmaz. Şuan gölde su yüzeyi 15 santimetreyi geçmez." sözlerine yer verdi.