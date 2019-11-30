Son Dakika Haberleri: Yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesini artırdı
Son Dakika Güncel Yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesini artırdı - Son Dakika

Yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesini artırdı

6 saat önce

Edirne'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri, bölgede etkili olan yağışlara bağlı olarak yükseldi.

Edirne'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri, bölgede etkili olan yağışlara bağlı olarak yükseldi.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri, hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışlardan sonra artışa geçti.

Meriç Nehri'nde kasım ayı başında su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan kum adacıkları, debinin artması ve su seviyesinin yükselmesiyle gözden kayboldu.

DSİ verilerine göre, kasım ayı başında 60 metreküp/saniye seviyelerinde olan Meriç'in debisi, yağışların etkisiyle 2 kattan fazla arttı.

Kirişhane istasyonundaki son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisinin saniyede 134 metreküp olduğu görüldü.

Yağışlara bağlı olarak debisinde artış yaşanan Tunca Nehri'nin de Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü, 13 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Artışın, taşkına neden olabilecek seviyede bulunmadığı bildirildi.

Yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesini artırdı

Edirne, Tunca, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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