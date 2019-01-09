Son Dakika Haberleri: Yağışlar Mobilya Atölyesinde Üretimi Durdurdu

Yağışlar Mobilya Atölyesinde Üretimi Durdurdu

1 saat önce

Mardin'de aralıksız devam eden sağanak yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışlar Mobilya Atölyesinde Üretimi Durdurdu, System.String[]
Mardin'de aralıksız devam eden sağanak yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Son 40 yılın en fazla yağışını alan Mardin'de 2 gün süren sağanak yağışlar iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Su altında kalan mobilya atölyesinde büyük maddi hasar yaşandı.

Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesinde bulunan mobilya üretimi ve dekorasyonu üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya firmasına ait iş yeri ve depo, rögardan lağım sularının taşmasıyla sular altında kaldı.

İş yerinde yaşanan su baskını nedeniyle mobilya üretiminde kullanılan MDF tabakaları ile üretim alanında kullanılan dev makineler su altında kalırken, iş yerinde büyük maddi hasar oluştu. İş yeri sahibi Şeyhmus Yomak, hasarlarının büyük olduğunu, gece saatlerinde yaşanan su baskınından sabah saatlerinde haberdar olduklarını, sabah geldiklerinde ise su altında kalan iş yerinde bulunan MDF tabakalarının sudan şiştiği için kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Yomak, zararının büyük olduğunu belirterek yeniden üretim için yetkililerin altyapıda yaşadıkları sorunu çözüp destek beklediğini kaydetti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:23 Kaynak: İHA

Artuklu, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı

Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu Pazarın Zam Şampiyonu Yine Soğan Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 17:54:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağışlar Mobilya Atölyesinde Üretimi Durdurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]