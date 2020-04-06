Yağışlar nehirlerin debisini yükseltti - Son Dakika

Edirne'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri, bölgede etkili olan yağışlarla artış gösterdi.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, hem havzadaki hem de Edirne'deki lokal sağanaklar dolayısıyla yükseldi.

DSİ verilerine göre nisan ayı başında 230 metreküp/saniye civarındaki seviyelerinde akan Meriç'in debisi yağışların etkisiyle 2 kattan fazla arttı.

Son ölçümlerde Kirişhane istasyonundan Meriç Nehri'nin debisi saniyede 579 metreküp olarak ölçüldü.

Yağışlara bağlı olarak debisinde artış olan Tunca'nın da Suakacağı istasyonundaki son ölçümü 16 metreküp/saniye olarak kaydedildi.