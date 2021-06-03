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Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar - Son Dakika

Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar

03.06.2021 10:16

Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar Elazığ'ın Keban İlçesi'nde 10 yıl önce çeşmelerinden su akan Çevrekaya Köyü Hamurlu Mezrası sakinleri, yağış azlığı ve yaşanan kuraklıklar nedeniyle artık içecekleri suyu ilçeden bidonlarla getirmeye başladı -Kışın ve...

Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar

Elazığ'ın Keban İlçesi'nde 10 yıl önce çeşmelerinden su akan Çevrekaya Köyü Hamurlu Mezrası sakinleri, yağış azlığı ve yaşanan kuraklıklar nedeniyle artık içecekleri suyu ilçeden bidonlarla getirmeye başladı

-Kışın ve bahar aylarında kar ile yağmur sularını biriktiren mezra sakinleri, bu suyu hem bahçeler hemde hayvanlara vererek işlerini sürdürmeye çalışıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da özellikle yağışların azalmasıyla son 10 yıldır çeşmelerin de neredeyse hiç akmadığı bir mezra da vatandaşlar, içme suyunu bidonlarla taşırken, hayvanlarına suyu ise kışın ve bahar aylarında depolarda biriktirdikleri yağmur ile kar suyu sayesinde karşılıyor.

Keban ilçesine 15 kilometre uzaklıkta, bin 500 rakımda olan Çevrekaya Köyü'ne bağlı Hamurlu Mezrası sakinleri son yıllarda yağışların azlığı ve kuraklıklar nedeniyle şebeke suyu sıkıntısı yaşamaya başladı. Keban Baraj Gölü'ne yakın olan ve yaklaşık 50 kişinin ikamet ettiği mezra sakinleri, kışın, bahar aylarında genelde kar ve yağmur sularını evlerinin önüne koydukları 5 ile 10 bin litrelik su tankerlerinde muhafaza ederek günlük işlerinde kullanıyor. Özellikle yağışların azalmasıyla son 10 yıldır çeşmelerden suyun akmadığı mezrada vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ilçeye giderek hem kendileri için hem hayvanları, bağ ve bahçeleri için su taşıyor. Uzun yıllardır taşıma su ile hayatlarını idame ettiklerini belirten yöre sakinleri, en büyük sorunları olan su ihtiyacının giderilmesini talep etti.

Su doldurmak üzere motoruna koyduğu pet şişelerle ilçeye giden 3 çocuk babası Hayrettin Taşkın (43), " Su sıkıntımız var. Keban'dan taşıma suyu yapıyoruz. Yağmur ve kar sularını bu evlerin önündeki depolara döküyoruz. Böylelikle ihtiyacımızı gideriyoruz. Çevre köylerine baktığımızda yolları asfaltlı, şebeke ve kanalizasyon suları var. Biz bunları istemiyoruz sadece içme suyu istiyoruz. Keban'dan geldiğim zaman motorumla 20-25 bidon su doldurup getiriyorum. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

Köyde hayvancılıkla uğraşan Ertuğrul Turan ise " Köyde su sıkıntısı çok, tankerlerle gidip su alıyoruz. Zaten bu sene de yağış hiç olmadı, hayvanlarımız perişan oldu. Devlet büyüklerimizde, ilgililerden buna bir çözüm bulmalarını bekliyoruz. 10 yıl öncesine kadar çeşmelerimiz akıyordu. Yağışlar olmayınca kurudu gitti. Ağaçlarımızı da 10 sene önce ektik ve yetişiyordu. Su kesilince çoğu kurudu. Bizim köyün adı Çevrekaya, hatta diğer köyler 'tınne' der. Su yok, kışın buraya gelip gitmemiz bir hayli zor oluyor" diye konuştu.

En büyük sıkıntılarının su olduğunu belirten Fethi Turan da, " Çevrekaya köyü olarak 4 mezradan oluşuyoruz. Bu 4 mezra içerisinde en büyük sıkıntısı olan yer burasıdır. Şuan tarım ve hayvancılığın yapıldığı tek mezra da bu köydür. Bu sıkıntı hepimizin ortak sıkıntısıdır. Köyümüzde su sıkıntısı var. Köyümüzün var olan bütün topraklarını ekip biçiyoruz ve halen hayvancılık yapıyoruz. Ne kadar dayanabileceğiz, ne kadar sabredebileceğiz ve nereye kadar gücümüz yetecek, onu da bilmiyoruz. En büyük sıkıntımız sudur" şeklinde konuştu.

Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar
Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar
Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar
Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar
Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar
Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar
Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar
Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar
Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar
Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar
Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar
Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar
Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar
Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar
Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar

Elazığ, Baraj, kar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar - Son Dakika


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