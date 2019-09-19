Yağışlar öncesi dere yatakları temizleniyor

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleriyle birlikte yarımada genelindeki dere yatakları ve su kanallarında temizlik çalışmalarına hız verdi.



Bodrum Gökçeler Deresi'ne yapılacak sel kapanının DSİ 2019 yatırım programına dahil edilmesi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı sevindirdi.



Bodrum'da, yaklaşan yağmur mevsimi öncesinde olası su taşkınlarının önüne geçmek için yoğun mesaiye başlayan ekipler risk teşkil eden bölgelere öncelik vermek kaydıyla, tüm yarımada genelindeki dere yataklarını temizlemeye başladı. Yağmur suyu kanalları ve mazgallar da ekipler tarafından atıklardan ve birikintilerden arındırılıyor.



Bu kapsamda Çömlekçi Mahallesi Akarca mevkiinde ekskavatörle dere temizliği işlemi başlatıldı. Dirmil Mahallesi, Kule Caddesi ile Mersinli Caddesi'nin birleştiği noktada bulunan dere yatağı temizliği tamamlanırken, bir taraftan da dere içindeki çalıların budama işlemine devam ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler; Konacık Gazderesi'nde ve Çırkan Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda dere yataklarının temizliğini bitirdi. Bir başka ekip de Bodrum Türkkuyusu Mahallesi Elmadağ Sokak yanındaki, Umurça Mahallesi Karadağlı Sokak ve Dedeoğlu Caddesi'ndeki derelerin temizliği için mesai veriyor. Bu arada yine riskli bölgelerden başlamak suretiyle mazgalların temizliği de belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.



Ekipler, dere yataklarında biten çalıların yanı sıra buraya atılan şişe, evsel atık ve inşaat atıklarını da ortadan kaldırıyor. Atık temizleme işleminin ardından itfaiye araçlarıyla yıkama işlemi yapılıyor.



Bodrum'a sel kapanlari gelecek



Bodrum'da yağış mevsimine doğru dere yataklarının, yağmur suyu kanalları ve mazgalların temizliğine büyük önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Belediyemiz ekiplerinin de desteğiyle Büyükşehir Belediyesi MUSKİ tarafından yapılan bu çalışma çok önemli ancak ne yazık ki su taşkınları için yeterli bir çözüm değil. Asıl çözüm, sel kapanlarının yapılmasıydı. Bodrum merkezdeki Gökçeler Deresi üzerine yapımı planlanan sel kapanı projesinin DSİ 2019 yatırım planına dahil edilmesi bizi çok mutlu etti" diye konuştu.



Sel kapanları ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı başta olmak üzere bölge müdürleri ile de sık sık görüşmeler yaptıklarını belirten Başkan Aras, "Sel kapanı projesi kurumlarımızın gündemindeydi. Ak Parti Muğla Milletvekili'nin son açıklaması 2019 yılında bu projelerin hayata geçirileceği yönünde oldu. Umuyorum ki en geç 2020'de Bodrum'un su taşkınları ile imtihanı bitecek. Ak Parti İlçe yönetimine ve bu hususta çaba gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA