Yağışlar sevindirdi ama çiftçinin gözü karda - Son Dakika

Yağışlar sevindirdi ama çiftçinin gözü karda

23.01.2021 12:49

Yağışlar sevindirdi ama çiftçinin gözü karda Edirne'de, yaşanan son yağışlarla beraber nehirlerdeki su seviyeleri mevsim normallerine döndü.

Yağışlar sevindirdi ama çiftçinin gözü karda

EDİRNE - Edirne'de, yaşanan son yağışlarla beraber nehirlerdeki su seviyeleri mevsim normallerine döndü. Nehir ve barajlardaki doluluk oranının artmasına sevinilse de çiftçinin gözü yine de kar yağışında.

Geçtiğimiz günlerde kentte ve bölgede yaşanan şiddetli yağışların ardından Tunca ve Meriç Nehirlerini su debileri yükselmiş, kentte kırmızı alarm durumuna geçilmişti.

Çiftçinin gözü karda

Yağışların sona ermesi ile birlikte nehirler, yataklarına dönerek mevsim normallerinde akmaya başladı. Bölge çiftçisi, yaşanan son yağışlarla beraber büyük sevinç yaşasa da yine de tarım da verimlilik için esas beklentilerinin kar yağışı olduğunu söylüyor.

Nehirler yataklarına döndü

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde 200 metreküp/saniye seviyelere yükselen Tunca Nehri; DSİ verilerine göre Su akacağı ölçüm istasyonunda bugün itibariyle su debisi 27 metreküp/saniye olarak ölçülürken, bin metreküp/saniyelere ulaşarak turuncu alarm durumu yaşatan Meriç Nehri su debisi ise an itibariyle Kirişhane ölçüm istasyonunda 412 metreküp/saniye olarak ölçülüyor.

Yağışlar sevindirdi ama çiftçinin gözü karda
Yağışlar sevindirdi ama çiftçinin gözü karda
Yağışlar sevindirdi ama çiftçinin gözü karda
Yağışlar sevindirdi ama çiftçinin gözü karda

Edirne, Meriç, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağışlar sevindirdi ama çiftçinin gözü karda - Son Dakika


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