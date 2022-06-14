Yağışlar sonrası mor çiçeklerle bezenen tarlalar görenleri hayran bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yağışlar sonrası mor çiçeklerle bezenen tarlalar görenleri hayran bıraktı

14.06.2022 09:59

Yağışlar sonrası mor çiçeklerle bezenen tarlalar görenleri hayran bıraktıERZURUM Şenkaya Turnalı Köyünde sağanak yağmurlar sonrası tarlalarda mor çiçekler açtı.

Yağışlar sonrası mor çiçeklerle bezenen tarlalar görenleri hayran bıraktı

ERZURUM Şenkaya Turnalı Köyünde sağanak yağmurlar sonrası tarlalarda mor çiçekler açtı.

Köydeki arazilerin tamamına yakının mor çiçek açması büyüleyici görsel oluşturuyor. Şenkaya Turnalı köyü sakinlerinden Zafer Çakmak, "Bu sene mor çiçeklerimiz açtı Allaha çok şükür köyümüzün manzarası çok güzel baktıkça neşe alıyorum, arılarımız hayvanlarımız çok güzel bir şekilde otlama yapıyorlar" dedi.

Beycan Onat ise "Bu mor çiçeklere özellikle geldim bunları koklayan insanların vücudu yenilenir sağlıklı yaşar" dedi.

Yağışlar sonrası mor çiçeklerle bezenen tarlalar görenleri hayran bıraktı
Yağışlar sonrası mor çiçeklerle bezenen tarlalar görenleri hayran bıraktı
Yağışlar sonrası mor çiçeklerle bezenen tarlalar görenleri hayran bıraktı
Yağışlar sonrası mor çiçeklerle bezenen tarlalar görenleri hayran bıraktı

YORUMLAR
500
Mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı Mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı Dakikada yaklaşık 1.5 kilogram yağış düşen Aydın'da yağmur sonrası manzaralar Dakikada yaklaşık 1.5 kilogram yağış düşen Aydın'da yağmur sonrası manzaralar
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağışlar sonrası mor çiçeklerle bezenen tarlalar görenleri hayran bıraktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:46 İç çamaşırının tanıtımı için kamera karşısına geçen Kim Kardashian'dan nefes kesen pozlar
16:32 Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sele teslim olan Akyurt ilçesinde helikopterden incelemede bulundu
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
16:05 Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın
15:51 NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde
15:50 2023 seçimleri hakkında konuşan HDP'li Sancar: Kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz
15:47 Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
15:26 İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesine tepkili: Siyasi baskıyla alınan zorlama karar gerçeği değiştirmez, yol arkadaşlığımız sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 16:50:15. #1.13#
SON DAKİKA: Yağışlar sonrası mor çiçeklerle bezenen tarlalar görenleri hayran bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement