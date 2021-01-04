KIRKLARELİ - Yağışlar Trakya'daki barajlara "can suyu" oldu - Son Dakika

KIRKLARELİ - Yağışlar Trakya'daki barajlara "can suyu" oldu

04.01.2021 12:11

Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini az da olsa yükseltti.

Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini az da olsa yükseltti.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne'deki 6 baraj 1-30 Aralık tarihlerinde yağışlarla 13 milyon 389 bin metreküp su aldı.

Bu barajlardan su seviyesi en fazla yükselen, 9 milyon 430 bin metreküple Hamzadere Barajı oldu.

Edirne'deki 6 barajda ekim ayında 177 milyon 491 bin metreküp olan su seviyesi, kasımda 185 milyon 304 bin, aralıkta 199 milyon 287 bin olarak ölçüldü.

Tekirdağ'daki Çokal, Karaidemir, Naipköy ve Türkmenli barajlarında ise yağışlarla su seviyesinde toplam 901 bin metreküp artış sağlandı.

Kentte, ekim ayında 115 milyon 856 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, kasımda 114 milyon 313 bin, aralıkta 115 milyon 775 bin olarak ölçüldü.

Kırklareli'ndeki Armağan, Çayırdere barajlarında 156 bin metreküp artış olurken, Kayalıköy ve Kırklareli barajlarında yağışa rağmen bir milyon 560 bin metreküp azalma yaşandı.

Kentte ekim ayında 63 milyon 676 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, kasım ayında 61 milyon 730 bin, aralıkta ise 58 milyon 197 bine geriledi.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su seviyesi 373 milyon 259 bin metreküp olarak ölçüldü.

Ekim ve kasım aylarında yüzde 32'de seyreden barajlardaki su seviyesi, aralık ayının son günü yüzde 33'e yükseldi. Son yağışlar Trakya'daki barajlara "can suyu" oldu.

KIRKLARELİ - Yağışlar Trakya'daki barajlara can suyu oldu
KIRKLARELİ - Yağışlar Trakya'daki barajlara can suyu oldu
KIRKLARELİ - Yağışlar Trakya'daki barajlara can suyu oldu
KIRKLARELİ - Yağışlar Trakya'daki barajlara can suyu oldu

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Yağışlar Trakya'daki barajlara 'can suyu' oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu 2021'in ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7 bin 640 lira oldu Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı Ocakta kiralara en fazla yüzde 12,28 oranında zam yapılabilecek Canlı müzik eşliğindeki alkollü eğlenceye polis baskını! 89 kişiye ceza kesildi Kimlik yerine banka kartı gösteren kadın polisi de şaşırttı Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu
En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
12:00
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et         
11:14
Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş         
10:56
ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor         
10:50
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları         
10:40
Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar         
10:15
Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu         
09:58
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Sadakatsiz kocasının izinsiz görüntülerini mahkemeye veren kadına, Yargıtay'dan hükümsüzlük kararı Sadakatsiz kocasının izinsiz görüntülerini mahkemeye veren kadına, Yargıtay'dan hükümsüzlük kararı         
09:37
Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor         
07:56
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir         
22:31
2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi 2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi         
22:00
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 12:26:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KIRKLARELİ - Yağışlar Trakya'daki barajlara "can suyu" oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei