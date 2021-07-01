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Yağışlar Trakya'daki barajları doldurdu - Son Dakika

Yağışlar Trakya'daki barajları doldurdu

01.07.2021 11:12
Yağışlar Trakya'daki barajları doldurdu, System.String[]

Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini yükseltti.

Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini yükseltti.

Geçen yıla göre barajlardaki su seviyesi yüzde 50'ye yakın arttı.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 14 baraj, Haziran 2020- Haziran 2021 dönemindeki yağışlarla 214 milyon metreküp su aldı.

Haziran ayı itibarıyla Edirne'deki Sultanköy Barajı neredeyse tam doluluğa ulaşırken, Süloğlu, Hamzadere ve Yeni Karpuzlu barajlarının doluluk oranları da geçen seneye göre yükseldi.

Bölgedeki en yüksek su tutma kapasiteli Hamzadere Barajı yüzde 78'e yakın doluluk oranıyla 150 milyon metreküp su tuttu.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Kadıköy ve Yenikarpuzlu barajlarındaki su seviyesinde bir miktar azalma gözleniyor.

Tekirdağ'da ise geçen yılın haziran ayında 144 milyon metreküp olan barajlardaki su miktarı, bu yıl 173 milyon metreküp olarak ölçüldü. Kentte en yüksek su miktarı 125 milyon metreküp ile Çokal Barajı'nda görüldü.

Kırklareli'nde ise 4 barajdaki su seviyesinde 2 ila 3 kat artış gerçekleşti.

Geçen yıl kuraklığın simgesi haline gelen ve suların çekilmesiyle bölgedeki kuraklığı gözler önüne seren Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi bu yıl 3 katına çıktı. Kayalıköy Barajı'nın geçen yılın haziran ayında 34 milyon metreküp olan su hacmi, bu yıl aynı ayda 112 milyon metreküpe yükseldi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajdaki su miktarı bu yıl 707 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Barajların 2020 ve 2021 yılı haziran ayında doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adıİL28.06.2020 Hacim (milyon m3)28.06.2020 Doluluk Oranı %28.06.2021 Hacim (milyon m3)28.06.2021 Doluluk Oranı %
SÜLOĞLUEDİRNE22,65139,188.2
ALTINYAZIEDİRNE4,112,412,537,8
HAMZADEREEDİRNE148,576,9150,677,9
KADIKÖYEDİRNE13,324,112,522,8
SULTANKÖYEDİRNE21,882,625,496,3
Y.KARPUZLUEDİRNE32,881,432,179,7
ARMAĞANKIRKLARELİ20,241,133,668,1
ÇAYIRDEREKIRKLARELİ4,915,812,540,3
KAYALIKÖYKIRKLARELİ34,123,6111,877,5
KIRKLARELİKIRKLARELİ47,343,5104,195,6
ÇOKALTEKİRDAĞ96,842,8125,355,4
KARAİDEMİRTEKİRDAĞ27,325,631,029,1
NAİPKÖYTEKİRDAĞ11,357,410,553,2
TÜRKMENLİTEKİRDAĞ8,660,26,243,1
Yağışlar Trakya'daki barajları doldurdu
Yağışlar Trakya'daki barajları doldurdu
Yağışlar Trakya'daki barajları doldurdu
Yağışlar Trakya'daki barajları doldurdu
Yağışlar Trakya'daki barajları doldurdu

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yağışlar Trakya'daki barajları doldurdu - Son Dakika Ekonomi


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