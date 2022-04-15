Yağışlar Trakya'daki barajların umudu oldu: Barajların doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı - Son Dakika
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Yağışlar Trakya'daki barajların umudu oldu: Barajların doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı

15.04.2022 13:53

Yağışlar Trakya'daki barajların umudu oldu: Barajların doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı Trakya'da 2 yıl önce kuruma noktasına gelen barajlar tamamen dolduKIRKLARELİ 2 yıl önce kuruma noktasına gelen Trakya'da ki 14 barajın doluluk oranı neredeyse tamamen doldu.

Yağışlar Trakya'daki barajların umudu oldu: Barajların doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı

Trakya'da 2 yıl önce kuruma noktasına gelen barajlar tamamen doldu

KIRKLARELİ 2 yıl önce kuruma noktasına gelen Trakya'da ki 14 barajın doluluk oranı neredeyse tamamen doldu.

Geçtiğimiz yıl göre 14 barajın doluluk oranı 87 milyon 252 bin metreküp arttı. Devlet Su İşleri Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Tekirdağ'da geçtiğimiz yıl Mart ayında 4 barajın doluk oranı 163 milyon 775 bin metreküp iken bu yıl 209 milyon 266 bin metreküpe yükseldi. Edirne'de 283 milyon 769 bin su bulunan 6 baraj 286 milyon 977 metreküpe ulaştı. Kırklareli'nde ise 238 milyon 477 bin metreküp ölçülen 4 barajdaki su miktarı 277 milyon 30 bin metreküp olarak ölçüldü.

Öte yandan Edirne'ye su ihtiyacını karşılayan ve 2020 yılında kuruma noktasına gelen Kayalı Barajı yüzde 76'ya ulaştı.

Bölge halkıda barajların ve göllerdeki doluluk oranının artmasıyla su problemi kalmadığını gördü.

Yağışlar Trakya'daki barajların umudu oldu: Barajların doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı
Yağışlar Trakya'daki barajların umudu oldu: Barajların doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı
Yağışlar Trakya'daki barajların umudu oldu: Barajların doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı

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Trakya Bölgesi, Kırklareli, Edirne, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağışlar Trakya'daki barajların umudu oldu: Barajların doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı - Son Dakika


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