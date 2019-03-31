Yağışlara Dayanamayan İstinat Duvarı Yıkıldı
27 dakika önce
Hakkari'de etkili olan yağışlar nedeniyle daha fazla dayanamayan istinat duvardı büyük bir gürültüyle yıkıldı.
Hakkari
'de etkili olan yağışlar nedeniyle daha fazla dayanamayan istinat duvardı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yeni Mahalle
'de ikamet eden 6 nüfusu Selim
Cindioğlu'nun evinin etrafına ördüğü taş duvar, etkili olan yağışlar nedeniyle büyük bir gürültüyle yıkıldı. Mahalle yoluna inen taşlar can ve mal kaybına neden olmazken, Cindioğlu ailesinin evlerinin ise tehlikede olduğu belirtildi.
Kendi imkanları ile evlerinin etrafına ördükleri duvarın bir haftadır etkili olan yaşlara daha fazla dayanamayarak çöktüğünü belirten Cindioğlu ailesi, tek tesellilerinin ise can ve mal kaybının olmaması olduğunu belirttiler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:49 Kaynak: İHA
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