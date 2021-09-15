Yağışlarda Karadeniz ve Ege'de iki rekor - Son Dakika

TÜRKİYE genelinde ağustos ayında yağışlar, normale göre yüzde 52, geçen yıla göre yüzde 73 arttı. Yaz mevsimi yağışları ise normale göre yüzde 26, geçen yıla göre yüzde 17 artış gösterdi. Orman yangınlarının çıktığı Ege Bölgesi'nde ağustos ayı yağışları, son 23 yılın en düşük seviyesini görürken, sel felaketlerinin yaşandığı Karadeniz'de ise son 49 yılın en yüksek yaz mevsimi yağışı gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, 2021 yılı Ağustos ayı ve yaz mevsimi yağış miktarlarıyla ilgili hazırladığı raporlar yayımlandı. Türkiye geneli ağustos ayı yağışları, normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayı yağışı 20.9 mm, normali (1981-2010) 13.8 mm, 2020 yılı Ağustos ayı yağışı 12.1 mm olarak açıklandı. Yağışlarda normaline göre yüzde 52, geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 73 artış oldu.