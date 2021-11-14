Yağışlarda Karaman ve Nevşehir'de son 90 yılın en kötü tablosu - Son Dakika

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, '2021 Yılı Ekim Ayı Alansal Yağış Raporu'nu açıkladı. Türkiye genelinde yağışlar normaline göre yüzde 39 azaldı. Geçen yıla göre ise yağışlar yüzde 40 arttı. İç Anadolu Bölgesi'ndeki azalış yüzde 80'i buldu. Karaman ve Nevşehir'de son 90 yılın en düşük seviyesi görüldü ve sadece 1 gün yağış gerçekleşti.

Meteoroloji'nin raporuna göre, Türkiye geneli ekim ayı yağışları normalinin altında, geçen yılın ise üzerinde gerçekleşti. Normali (1991-2020) 49.4 mm olan ekim ayı yağışları; 2020 yılında 21.7 mm, bu ekimde ise 30.3 mm ölçüldü. Yağışlar, normaline göre yüzde 39 azaldı. Geçen yıl ekim ayına göre de yüzde 40 arttı. Tüm bölgelerde ise normalin altında yağış gerçekleşti.

AZALMA 3 BÖLGEDE YÜZDE 80'İ BULDUEn fazla azalmanın gerçekleştiği bölge, yüzde 80 ile İç Anadolu Bölgesi oldu. Ekim ayı yağışları, İç Anadolu'nun büyük kısmı, Orta Akdeniz Güneydoğu Anadolu 'nun güney kesimleri, Burdur Antalya ve Hatay çevrelerinde yüzde 80'den fazla azalma gösterdi.EN FAZLA RİZE YAĞIŞ ALDIUrla ve Çeşme civarları, ekim ayında normalinin 2 katından fazla yağış alan kesimler oldu. İl geneli yağışlarda en fazla yağış 242.9 mm ile Rize 'de yaşandı. Yağışlı gün sayıları Karadeniz sahil kesimi, Çanakkale Ardahan ve Tunceli çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşti.2 İLDE SADECE 1 GÜN YAĞIŞ OLDUİl geneli yağışlarda en az yağış 0.7 mm ile Nevşehir'de kaydedildi. Karaman ve Nevşehir'in ekim ayı yağışları son 90 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Nevşehir ve Karaman çevrelerindeki yağışlı gün sayısı 1 güne kadar düştü.BÖLGELER VE YAĞIŞ ORANLARI ŞÖYLE: * Marmara 'da ekim ayı yağışı 47.2 mm ölçülürken, normaline göre yüzde 34, 2020 yılı ekim ayına göre yüzde 24 azaldı.* Ege 'de ekim ayı yağışı 37.7 mm ölçülürken, normaline göre yüzde 20, 2020 yılı ekim ayına göre yüzde 16 azaldı.*Akdeniz'de ekim ayı yağışı 13.2 mm ölçüldü ve normaline göre yüzde 73, geçen yıla göre yüzde 29 düştü.*İç Anadolu'da ekim ayı yağışı 6.2 mm olurken, normaline göre yüzde 80, geçen yıla göre yüzde 55 geriledi.*Karadeniz'de ekim ayı yağışı 63.6 mm yaşanırken, normaline göre yüzde 15 azalma, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla artış oldu.*Doğu Anadolu'da ekim ayı yağışı 34.0 mm olurken, normaline göre yüzde 25 azalma, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.;

*Güneydoğu Anadolu'da ekim ayı yağışı 14.3 mm ölçülürken, normaline göre yüzde 58 azalma, geçen yıla göre yüzde 100'ü aşan artış yaşandı.