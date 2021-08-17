Yağışlarda son 60 yılın en düşük seviyesi - Son Dakika

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün temmuz ayı yağış raporuna göre, Türkiye genelinde yağışlarda, 19 mm ortalama ile normaline göre yüzde 16, geçen yıla göre yüzde 35 artış yaşandı. Bazı bölgelerde iki katından fazla artan yağışlar, bazı bölgelerde ise yüzde 80'den fazla düştü. 235 mm ile Rize en çok, 1 mm ile Şırnak, Hatay ve Siirt en az yağış alan kentler oldu. Türkiye geneli 10 aylık su/tarım yılı yağışlarının ise son 60 yılın en düşük seviyesinde olduğu açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, son 50 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını gösteren sıcaklık raporunun ardından, temmuz ayı yağış raporu da yayımlandı. 2021 Yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye geneli temmuz ayı yağışları normaline göre artış gösterdi. Temmuz ayı yağışı 19 mm, normali (1981-2010) 16.4 mm ve 2020 yılı temmuz ayı yağışı 14.1 mm olarak açıklandı. Yağışlarda normaline göre yüzde 16, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 35 artış gerçekleşti.

10 aylık periyotta il geneli yağışlarda en yüksek yağış 1250 mm ile Rize'de, en düşük yağış 234 mm ile Iğdır'da, normallerine göre en fazla azalma ise yüzde 54 ile Mardin'de gerçekleşti. 2021 su/tarım yılının 10 aylık periyodunda en çok yağışlı gün, İstanbul, Batı ve Doğu Karadeniz ile Bilecik, Samsun çevrelerinde 125-150 gün aralığında gerçekleşti. Bölgesel olarak ise Marmara haricindeki tüm bölgelerde su/tarım yılı yağışı azaldı.