Üye Girişi
Yağışlarda son 60 yılın en düşük seviyesi - Son Dakika

Yağışlarda son 60 yılın en düşük seviyesi

17.08.2021 09:38
Yağışlarda son 60 yılın en düşük seviyesi, System.String[]

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün temmuz ayı yağış raporuna göre, Türkiye genelinde yağışlarda, 19 mm ortalama ile normaline göre yüzde 16, geçen yıla göre yüzde 35 artış yaşandı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün temmuz ayı yağış raporuna göre, Türkiye genelinde yağışlarda, 19 mm ortalama ile normaline göre yüzde 16, geçen yıla göre yüzde 35 artış yaşandı. Bazı bölgelerde iki katından fazla artan yağışlar, bazı bölgelerde ise yüzde 80'den fazla düştü. 235 mm ile Rize en çok, 1 mm ile Şırnak, Hatay ve Siirt en az yağış alan kentler oldu. Türkiye geneli 10 aylık su/tarım yılı yağışlarının ise son 60 yılın en düşük seviyesinde olduğu açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, son 50 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını gösteren sıcaklık raporunun ardından, temmuz ayı yağış raporu da yayımlandı. 2021 Yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye geneli temmuz ayı yağışları normaline göre artış gösterdi. Temmuz ayı yağışı 19 mm, normali (1981-2010) 16.4 mm ve 2020 yılı temmuz ayı yağışı 14.1 mm olarak açıklandı. Yağışlarda normaline göre yüzde 16, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 35 artış gerçekleşti.

YÜZDE 80'DEN FAZLA AZALDIBölge geneli yağışlarda ise Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri normallerinin altında yağış aldı. Yağışlar Batı Trakya, İzmir, Balıkesir, Kuşadası, Marmaris, Kemer, Silifke, Anamur, Ankara'nın güneyi, Nevşehir, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa çevreleri ile Van Gölü'nün batı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azalma gösterdi.EN ÇOK RİZE, EN AZ ŞIRNAK, HATAY VE SİİRT'E YAĞDI Çanakkale, Sakarya, Düzce, Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz, normalinin iki katından fazla yağış aldı. Temmuz ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış 235 mm ile Rize'de, en az yağış 1 mm ile Şırnak, Hatay ve Siirt'te kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma yüzde 89 ile Hatay ve yüzde 88 ile Edirne'de gerçekleşti.BAZI BÖLGELERDE SADECE BİR GÜN YAĞDIYağışlı gün sayılarının Ege, Batı Trakya, Akdeniz Bölgesi sahil kesimi, İç Anadolu'nun iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer 1 güne kadar düştüğü, Kars ve Ardahan çevrelerinde ise 20 günün üzerine çıktığı gözlendi.MARMARA'DA ARTIŞ YÜZDE 100'Ü AŞTIMarmara'da temmuz ayı yağışı 20.6 mm ölçülürken, 23.3 mm normaline göre yüzde 12 azaldı, 4.8 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Ege'de temmuz ayı yağışı 7.7 mm ölçülürken, 11.1 mm normaline göre yüzde 31 azaldı, 6.6 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 17 arttı. Akdeniz'de temmuz ayı yağışı 5.8 mm olurken, 8.7 mm normaline göre yüzde 33 azaldı, 2.3 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. İç Anadolu'da temmuz ayı yağışı 7.5 mm ölçüldü. 12.4 mm normaline göre yüzde 40 azaldı, 5.7 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 32 yükseldi. Karadeniz'de temmuz ayı yağışı 61.8 mm olurken, 37.4 mm normaline ve 37.4 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 65 arttı. Doğu Anadolu'da temmuz ayı yağışı 17.1 mm ölçüldü. 15.7 mm normaline göre yüzde 9 arttı, 23.1 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 26 azaldı. Güneydoğu Anadolu'da temmuz ayı yağışı 2.3 mm olurken, 1.2 normaline göre yüzde 92 arttı, 2.6 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 12 azaldı.SON 60 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİTemmuz sonu itibarıyla 2020-2021 Su Yılı 10 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu'na bakıldığında ise, 1 Ekim 2020-31 Temmuz 2021 dönemini kapsayan 2021 su/tarım yılı yağışları, normali ve geçen yıl aynı dönem yağışlarının altında gerçekleşti. Türkiye geneli 10 aylık su/tarım yılı yağışlarının son 60 yılın en düşük seviyesinde olduğu açıklandı.NORMALİNE GÖRE YÜZDE 22 AZALDIKümülatif yağışlar 415.2 mm olarak gerçekleşirken, normali (1981-2010) 538.4 mm ve 2020 su/tarım yılı aynı dönem yağışı ise 531.1 mm oldu. Yağışlar normaline göre yüzde 23, 2020 su/tarım yılı yağışlarına göre yüzde 22 azaldı.EN FAZLA AZALMA GÜNEYDOĞU'DABölge geneli yağışları ise Marmara haricinde tüm bölgelerde normalleri ve geçen yıl yağışlarının altında seyretti. En fazla azalma yüzde 39 ile Güneydoğu'da. Kümülatif yağışlar İzmir, Kuzey Ege, Trakya'nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Giresun civarlarında normallerinin biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde altında kaldı. Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin'in batı kesimlerinde azalma oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı.10 AYDA EN ÇOK RİZE, EN AZ IĞDIR'A YAĞDI

10 aylık periyotta il geneli yağışlarda en yüksek yağış 1250 mm ile Rize'de, en düşük yağış 234 mm ile Iğdır'da, normallerine göre en fazla azalma ise yüzde 54 ile Mardin'de gerçekleşti. 2021 su/tarım yılının 10 aylık periyodunda en çok yağışlı gün, İstanbul, Batı ve Doğu Karadeniz ile Bilecik, Samsun çevrelerinde 125-150 gün aralığında gerçekleşti. Bölgesel olarak ise Marmara haricindeki tüm bölgelerde su/tarım yılı yağışı azaldı.


Yağışlarda son 60 yılın en düşük seviyesi
Yağışlarda son 60 yılın en düşük seviyesi
Yağışlarda son 60 yılın en düşük seviyesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye, Tarım, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yağışlarda son 60 yılın en düşük seviyesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor 09:48 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı 09:29 Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı 08:42 Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı
Marcao, kırmızı kart gördü! Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı 08:03 Marcao, kırmızı kart gördü! Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 07:58 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Billur Kalkavan'a 22:09 Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi
Vatandaşlar brandaların altına saklandı! Erzurum dolu nedeniyle bir anda beyaza büründü 20:23 Vatandaşlar brandaların altına saklandı! Erzurum dolu nedeniyle bir anda beyaza büründü Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi 18:53 Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi

Son Dakika Haberleri
09:48 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
09:30 Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti
09:29 Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı
09:25 Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 77 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 47 kişi hala aranıyor
08:45 Kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Zümra Nur, asansör boşluğunda yaralı bulundu! Tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı
08:42 Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı
08:40 Eğlenmek için evine gittiği genç kızı, pompalı tüfekle başından vurdu
08:02 Marcao, kırmızı kart gördü! Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı
07:59 Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu
07:57 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Sosyete bu iddia ile çalkalanıyor: Model Dilara Kurşun ile Sena Uyanık trafikte saç baş kavga etti Sosyete bu iddia ile çalkalanıyor: Model Dilara Kurşun ile Sena Uyanık trafikte saç baş kavga etti         
09:55
Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti         
09:31
Kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Zümra Nur, asansör boşluğunda yaralı bulundu! Tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı Kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Zümra Nur, asansör boşluğunda yaralı bulundu! Tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı         
08:45
"Çay soğuk" cinayetinde ifadeler birbirini tutmadı! Katil zanlısı başka, görgü tanığı başka anlattı         
08:09
Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu         
08:00
ABD'den Afganistan'da kurulacak yeni hükümet için 2 şart: İnsan haklarına saygı ve teröristlerle mesafe ABD'den Afganistan'da kurulacak yeni hükümet için 2 şart: İnsan haklarına saygı ve teröristlerle mesafe         
01:30
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı         
19:06
Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu         
18:35
Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı         
18:10
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz         
17:04
Selde sürüklenen tomrukların arasında gelen kilitli sandıktan 200 bin TL değerinde cihaz çıktı Selde sürüklenen tomrukların arasında gelen kilitli sandıktan 200 bin TL değerinde cihaz çıktı         
16:41
"Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü         
16:37
Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı         
15:41
10 gün önce 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu         
12:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 09:59:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağışlarda son 60 yılın en düşük seviyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement