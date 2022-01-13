Üye Girişi
Yağışlardan sonra kuruyan baraj yeniden doldu - Son Dakika

Yağışlardan sonra kuruyan baraj yeniden doldu

13.01.2022 16:36

Yağışlardan sonra kuruyan baraj yeniden dolduMUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde son bir haftada yağan yağmurlarla kuruyan Mumcular Barajını yeniden doldu.

Yağışlardan sonra kuruyan baraj yeniden doldu

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde son bir haftada yağan yağmurlarla kuruyan Mumcular Barajını yeniden doldu. Yüzde 62 doluluk seviyesine ulaşan baraj geçtiğimiz yıl Ocak ayındaki doluluk oranının yüzde yüz üzerine çıktı.

İklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hisseden Bodrum, yaz aylarında yangınlarla önemli ölçüde orman varlığını kaybetmişti. Son bir haftadaki yağışlarla taşkınları ve su baskınları yaşanan Bodrum'da barajlarda sevindirici bir gelişme yaşandı. Geçen yılın Ocak ayında yüzde 28 doluluk oranındaki Mumcular Barajı'nda doluluk yüzde 62 seviyesine ulaştı. Bodrumun su ihtiyacını karşılayan barajlardan biri olan Mumcular Barajındaki artış yüzde 100'ü asmış oldu. Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan diğer baraj Geyik Barajı'nın ise yüzde 59 seviyelerinde olduğu öğrenildi.

Bodrum tek su kaynağı kurumuştu

Eylül ayından yüzde 6'larak kadar düşen su seviyesi nedeniyle barajın altında kalan İzmir - Bodrum karayolu, eski bir kiremit fabrikası ve bazı eski yapılarda suların çekilmesiyle ortaya çıkmıştı. Barajdaki suyun bitmesi nedeniyle Eylül ayında Bodrum'un su ihtiyacı Geyik barajında karşılanmaya başlanmıştı. 1 haftadır yağan sağanak yağmurlar nedeniyle baraj seviyesi geçtiğimiz yıla oranla yüzde yüz arttığı öğrenildi. Bodrum yeniden tek su kaynağı olan Mumcular barajından su ihtiyacını gidermeye başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik alternatif su kaynakları bulunmazsa bu suyun Bodrum'a yetemeyeceğini ifade ederek "Muğla'nın birçok bölgesinde etkili olan yağışlar sel taşkınlarına sebebiyet verdi. Bu olumsuz haberlerin yanında bu yağışların olumlu etkisi de oldu. Geçtiğimiz yıl Mumcular Barajı aynı ayda doluluk oranı yüzde 28'ler civarındaydı. Bugün yüzde 62 seviyesine ulaşmış durumda, bu ise yaklaşık 12 milyon metreküp suya tekabül ediyor. Bununla beraber karasal ve yer altı su seviyelerinde artış söz konusu. Geyik Barajı geçtiğimiz yıla göre aynı seviyede şu an doluluk oranı yüzde 59 seviyelerinde. Bu rahatlatıcı bir durum olsa da bizim rehavete kapılmamız lazım. Bu olumsuzluk karşısında bir an önce kentsel alt yapımızı hazırlıklı hale getirmemiz gerekiyor. Geçen seneye göre Mumcular Barajının su seviyesinde yüzde yüzlük bir artış söz konusu. Barajdaki suyun 6 milyon metreküpü tarımsal amaçlı kullanıyoruz. Geriye kalıyor 6 milyon metreküp. Çok büyük oranda kayıp kaçak söz konusu yüzde 50 civarında. Bu gelen miktar bizi bir miktar rahatlatıyor ama Bodrum'un tamamının içe suyunu karşılamaktan çok uzak bir noktadayız. Kayıp kaçakların önüne geçmemiz gerekiyor" dedi.

Öte yandan Bodrum'daki sağanak yağışların ardından Mumcular barajının etrafından bulunan tarım arazilerinin sular altında kaldığı görüldü.

Yağışlardan sonra kuruyan baraj yeniden doldu
Yağışlardan sonra kuruyan baraj yeniden doldu
Yağışlardan sonra kuruyan baraj yeniden doldu

YORUMLAR
500

Bodrum, Baraj, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağışlardan sonra kuruyan baraj yeniden doldu - Son Dakika


Çiğköfte hazırladığı sırada dehşeti yaşadı Çiğköfte hazırladığı sırada dehşeti yaşadı         
16:44
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor         
14:18
Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi         
14:15
Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum? Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?         
13:22
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48

Son Dakika Haberleri
16:43 Çiğköfte hazırladığı sırada dehşeti yaşadı
16:34 Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazası geçirdi
16:31 Muhalefetin "Erdoğan aday olamaz" iddialarına AK Parti'den yanıt: Beyanlar açık ve seçik olarak tutanaklarda ortadadır
16:27 Eski menajerine tazminat ödemesine karar verilen Elçin Sangu isyan etti
16:26 "Tek rakibim THY" sözleri gerçek oldu! Otobüsçüler uçak bileti fiyatlarına zam istedi
16:17 "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi
16:17 Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap!
15:59 Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım
15:40 Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı
15:29 Hamile kalmak için Japon bir erkekle 10 kez birlikte oldu! Adam Çinli çıkınca çocuğu sokağa attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 16:56:24. #1.13#
SON DAKİKA: Yağışlardan sonra kuruyan baraj yeniden doldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement