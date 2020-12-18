Yağışlardan sonra oluşan çamur temizlendi - Son Dakika

Yağışlardan sonra oluşan çamur temizlendi
18.12.2020 09:32
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mevsimsel yağışlar sonrası oluşan çamur, belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mevsimsel yağışlar sonrası oluşan çamur, belediye ekipleri tarafından temizlendi.
İlçede aralıklı karla karışık yağmurlar hayatı olumsuz etkilerken, yağış sonrası Cengiz Topel Caddesi'nde ise çamur birikintileri oluştu. Çamurun oluşmasıyla Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatları üzerine ekipler harekete geçti. Belediye ekiplerin çalışmaları sonucu, çamur birikintileri kaldırırken itfaiye ekipleri ise çarşı merkezini yıkadı.
Yoldan geçen vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür ettiler. - HAKKARİ
Son Dakika Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil Eski MasterChef yarışmacısı Mustafa Aydın, Survivor 2021'e başvurdu 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu