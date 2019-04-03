Son Dakika Haberleri: Yağışlardan Tahrip Olan Ahırdaki 300 Hayvan Dışarıda Kaldı

Yağışlardan Tahrip Olan Ahırdaki 300 Hayvan Dışarıda Kaldı

2 saat önce

Hakkari'de etkili olan yağışlarla birlikte tahrip olan ahırdaki 300 küçükbaş hayvan dışarıda kaldı.

Yağışlardan Tahrip Olan Ahırdaki 300 Hayvan Dışarıda Kaldı, System.String[]
Hakkari'de etkili olan yağışlarla birlikte tahrip olan ahırdaki 300 küçükbaş hayvan dışarıda kaldı.

Yaz aylarında Berçelan Yaylası'nda, kış aylarında ise Yukarı Berçelan Mahallesi'nde kendi imkanları ile yaptığı derme çatma ahırda hayvanlarını besleyen Burhan Bahadır, yağışlarla birlikte meydana gelen toprak kaymasından dolayı ahırının bazı bölümlerinin çökmesiyle perişan olduklarını söyledi. Bahadır, "Yaz aylarında Berçelan Yaylası'nda, kış aylarında ise hayvanlarımı Berçelan Mahallesi'ne getiriyorum ve burada besliyorum. Yapmış olduğum ahır yağışlardan dolayı tahrip oldu. Küçükbaş hayvanlar soğuk havada açıkta kaldı. Kuzular ise tahrip olan ahırda bulunuyor halen. Burada yaklaşık 300 civarında küçükbaş hayvan ve kuzu var. Hakkari Valiliği, tarım ve belediye olmak üzere tüm yetkililerden destek bekliyorum. Havanların soğukta telef olmaması için şimdilik bir çadır vermelerini, yaz aylarında ise bir ahırın yapmasını talep ediyorum. Tüm geçimim bu hayvanlar, ahırın çökmesi durumunda kuzular da enkaz altında kalacak. Lütfen yardımcı olsunlar" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:22 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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