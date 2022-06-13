Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim - Son Dakika
Üye Girişi

Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

13.06.2022 12:50
Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

Düzce'nin Pürenli, Kardüz ve Balıklı yaylaları, yaz döneminde aralıklarla etkili olan yağışlar nedeniyle az sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Düzce'nin Pürenli, Kardüz ve Balıklı yaylaları, yaz döneminde aralıklarla etkili olan yağışlar nedeniyle az sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bu yıl kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle rakımları 1200-1800 metre arasında değişen yaylalara ilkbahar geç geldi. Karların erimesi ve havaların ısınmasıyla doğa yeşile bürünürken, rengarenk açan çiçekler yaylalara ayrı güzellik kattı.

Her yıl yaz mevsiminde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Pürenli, Kardüz ve Balıklı yaylalarında, bu sene haziranda etkisini sürdüren yağmurlar nedeniyle sessizlik hakim.

Yaylaları ziyaret eden az sayıda kişi, kuş cıvıltıları arasında yemyeşil doğada gezinti yaptı. Yaylalarda zaman zaman ortaya çıkan sis de güzel görüntüler oluşturdu.

Uzun yıllar yaylada konaklayan 66 yaşındaki Necmi Özdemir, AA muhabirine, bu yıl kış mevsiminin çok çetin geçtiğini, yaylaya yaklaşık 4 metre kar yağdığını anlattı.

Ömrü boyunca böyle kar görmediğini dile getiren Özdemir, "Mayısın ortasına kadar ormanda üretim yaparken halen kar vardı. Yaz bu yıl yaylalara çok geç geldi." dedi.

Geçen yılın kurak geçtiğine işaret eden Özdemir, "Şu an yağmur yağıyor, buna ihtiyaç vardı. Yaylada insan daha dinç oluyor. Gece çok geç yatsak bile sabah erkenden uyanıyoruz. Hava temiz ve uyandığında dinç olarak kalkıyorsun. Sularımız tertemiz. Her yönden yaylacılık çok güzel, sessiz sakin ve kafanı dinliyorsun." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Yokuş aşağı inen tankerin freni patladı Yokuş aşağı inen tankerin freni patladı Kavgadan ateş ederek kaçtı, Sakarya'da yakalandı Kavgadan ateş ederek kaçtı, Sakarya'da yakalandı
Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:46 Eski bakan Veysel Eroğlu'dan benzin zamlarına isyan edenlere yanıt: Eski Türkiye'de benzin bitince yollarda kalırdık
12:42 Bomba iddia! Tuvalete 6 korumayla giden Putin, DNA'sının ele geçirilmemesi için dışkısını toplattırdı
12:24 Antalya'da pompalı tüfekli cinayet! Kediye "gel oğlum" diye seslenen arkadaşını, kendisine "oğlum" dediğini sandığı için öldürdü
12:15 Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
11:49 Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı
11:48 Fenerbahçe, William Carvalho transferinde sona geldi!
11:37 Ankara'da sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti! Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor
11:32 Gram altının fiyatı yeni günde 1.028 lira seviyesinden işlem görüyor
11:20 ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 12:57:32. #1.13#
SON DAKİKA: Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement