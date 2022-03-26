Yağışların Trakya'da buğday ve ayçiçeğinde rekolteyi artırması bekleniyor - Son Dakika
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Yağışların Trakya'da buğday ve ayçiçeğinde rekolteyi artırması bekleniyor

26.03.2022 11:07
Yağışların Trakya'da buğday ve ayçiçeğinde rekolteyi artırması bekleniyor

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Trakya'da, buğdayda, yağışlara bağlı rekoltenin artması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Trakya'da, buğdayda, yağışlara bağlı rekoltenin artması bekleniyor.

Son yıllarda kuraklık yaşanan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da mart ayında etkili olan sağanak ve kar sayesinde toprak suya doydu.

Başta buğday olmak üzere ekili mahsulün gelişimine katkı sağlayan yağışlar, üreticiyi sevindirdi.

Baraj ve göllerde doluluk oranlarının artması üreticilerin yaz döneminde rahat bir sulama yapmasını sağlayacak.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, bu yıl yağışlara bağlı olarak buğday rekoltesinde yükseliş beklendiğini söyledi.

Sağanak ve kar ile baraj ve göllerde doluluk oranlarının arttığını ifade eden Aksoy, bu sayede yaz döneminde de tarım alanlarının rahatlıkla sulanabileceğini kaydetti.

Trakya'da şu an su probleminin görünmediğini aktaran Aksoy, "Göletlerimiz ve barajlarımız dolu. Bu, verimde çarpı iki demek. Yani sulu olan alanlarda zaten dekara aldığımız ürünün iki katını alıyoruz. Meyvecilikte de tahıllarda da sebzecilikte de böyle. Su hayat, su en önemli doğal kaynak." dedi.

Geçen yıl buğdayda dekar başına 1200-1300, ayçiçeğinde 250-300 kilogram verim alındığını anlatan Aksoy, bu yıl bu rakamların üzerine çıkmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Geçen yıl buğdayda 640 bin ton, ayçiçeğinde 240 bin ton mahsul alındığını vurgulayan Aksoy, "Allah kaza bela vermez ve nisan ayında da yağışlarımız iyi giderse Kırklareli'nde bu yıl 740 bin ton buğday, 260-270 bin ton ayçiçeği rekoltesi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Arazide ekili buğday ve kanola var"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise ekim ayından bu yana etkili olan yağışların buğdayın gelişimi açısından faydalı olduğunu söyledi.

Geçmiş yılların ortalamasına bakıldığında ürünün kış döneminde iyi yağış aldığını belirten Arabacı, "Bugün arazide ekili buğday ve kanola var. Onların gelişiminde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Gelişimleri güzel." dedi.

Arabacı, sadece kış yağışlarının buğdayın gelişimi için yeterli olmadığını, baharda belli aralıklarla yağacak yağmurun da ürün için önemli olduğunu belirtti.

Buğdayın ihtiyaç duyduğu dönemde alacağı yağış sayesinde, kış dönemi kurak geçse bile iyi verim alınabildiğini aktaran Arabacı, "Bugün baktığımızda aldığımız yağışlar iyi, ürünün gelişimi güzel. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de güzel yağışlarla güzel ürün alırız. Hem kendi ekonomimize hem ülke ekonomimize katkı sağlamış oluruz inşallah." ifadelerini kullandı.

"Buğday dışındaki ürünlerde de rekolte yüksek gelecek"

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da son dönemdeki yağışların çiftçileri sevindirdiğini dile getirdi.

Buğday ve arpada çiftçinin verimli bir yıl beklediğini vurgulayan Öcal, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar yağışlar güzel gitti. Kar fazla olsaydı çok daha güzel olacaktı. Yine de bu yıl beklentimiz güzel. İnşallah yıl boyunca yağış bu şekilde devam ederse üreticinin yüzü gülecek. Nisan ayındaki yağışlarla birlikte buğdayda verim artışı olacaktır. Geçen yıl üreticilerimiz buğday veriminden oldukça memnundu. Çiftçilerimiz yıl boyunca çok uğraşıyor. Üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alacak gibi görünüyor. Buğday dışındaki diğer tarım ürünlerinde de rekolte yüksek gelecek inşallah."

Yağışların Trakya'da buğday ve ayçiçeğinde rekolteyi artırması bekleniyor
Yağışların Trakya'da buğday ve ayçiçeğinde rekolteyi artırması bekleniyor
Yağışların Trakya'da buğday ve ayçiçeğinde rekolteyi artırması bekleniyor
Yağışların Trakya'da buğday ve ayçiçeğinde rekolteyi artırması bekleniyor

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Trakya Bölgesi, Türkiye, Buğday, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yağışların Trakya'da buğday ve ayçiçeğinde rekolteyi artırması bekleniyor - Son Dakika


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