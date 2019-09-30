Son Dakika Haberleri: Yağışların zarar verdiği köprünün yerine yenisi yapıldı
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Yağışların zarar verdiği köprünün yerine yenisi yapıldı

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde yağışlar sırasında zarar gören köprünün yerine yenisi yapıldı.

Yağışların zarar verdiği köprünün yerine yenisi yapıldı, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde yağışlar sırasında zarar gören köprünün yerine yenisi yapıldı.

Gürpınar Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çakınlı ve Yatağan mahallelerini birbirine bağlayan ve yağışlar nedeniyle hasar gören köprünün yerine yenisinin yapılması için çalışmaları başlatıldı.

Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yapımına başladığı köprü tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, taşkın sonucu zarar gören köprünün yerine yenisini yaptıklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Tanış, Gürpınar'ın daha yaşanılır hale getirilmesi, vatandaşların memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Gürpınar, Yatağan, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:24 Kaynak: AA
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