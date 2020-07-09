Yağışların zarar verdiği yol bakıma alındı - Son Dakika

Yağışların zarar verdiği yol bakıma alındı

Alaşehir, Kavaklıdere-Horzumkeserler-Karadağ Mahallerine bağlantıyı sağlayan güzergahta, aşırı yağışlar nedeniyle bozulan yollarda Manisa Büyükşehir Belediyesi bakım çalışması gerçekleştirdi.

Alaşehir, Kavaklıdere-Horzumkeserler- Karadağ Mahallerine bağlantıyı sağlayan güzergahta, aşırı yağışlar nedeniyle bozulan yollarda Manisa Büyükşehir Belediyesi bakım çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada afetten dolayı, yola akan malzemeler temizlenerek trafikte güven sağlandı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir, Kavaklıdere-Horzumkeserler-Karadağ Mahallerine bağlantıyı sağlayan güzergahta, aşırı yağışlar nedeniyle bozulan yollarda bakım ve temizlik çalışması yaptı. Mevcut güzergahta, afetten dolayı yola akan malzemeler temizlendi. Trafiği aksatmayacak şekilde yapılan çalışmayla birlikte, mevcut güzergahta ulaşımda güven yeniden sağlandı. - MANİSA

Kavaklıdere, Alaşehir, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağışların zarar verdiği yol bakıma alındı - Son Dakika
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