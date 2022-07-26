Yağışlarla canlanan Ağrı yaylaları göçerleri ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yağışlarla canlanan Ağrı yaylaları göçerleri ağırlıyor

26.07.2022 11:40
Yağışlarla canlanan Ağrı yaylaları göçerleri ağırlıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek noktalarından Ağrı'daki Aladağ yaylalarında yaklaşık 3 ay kalan göçer aileler, süt ve peynir üretimi için çaba gösteriyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek noktalarından Ağrı'daki Aladağ yaylalarında yaklaşık 3 ay kalan göçer aileler, süt ve peynir üretimi için çaba gösteriyor.

Sinek Yaylası başta olmak üzere çok sayıda yaylanın bulunduğu Taşlıçay ilçesi, her yıl yaz aylarında Iğdır ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda göçer aile ile binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.

Van sınırındaki Aladağ'daki yaylalar da yüksek rakıma bağlı olarak karların geç erimesi nedeniyle göçerleri, diğer yaylalara göre biraz daha geç ağırlıyor.

Yaz aylarında havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvan sürüleriyle yola koyulan göçerler, saatlerce süren zorlu yolcuğun ardından ulaştıkları Aladağ'ın en yüksek noktası olan 3 bin 510 rakımlı Koçbaşı Tepesi'nin yamaçlarında çadırlarını kuruyor.

Bölgede geçen yıl etkili olan kuraklığın ardından bu yıl yağışlarla canlanan yaylada daha iyi bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşayan göçerler, yer yer karla kaplı zorlu coğrafyada yaşamlarını devam ettiriyor.

Günün ilk ışıklarıyla başlayan yoğunluk, öğle vakti olduğunda yaylaya gelen koyunların sağımıyla devam ediyor. Kadınlarca sağımı yapılan hayvanların sütleriyle peynir ve yağ yapılıyor.

Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip yaylada yaşamlarını sürdüren göçerler, gece gündüz demeden geçim kaynakları olan binlerce hayvanı otlatıp bakımını yapıyor.

Bir süre önce göçerlerin koyunları kırkmaya başladığı yaylada, ailelerinin yükünü omuzlayan kadınlar da soğuk suda yıkadıkları yünleri hem çeyizlik hem de yatak ve yorgan yapımında kullanılmak üzere hazır hale getiriyor.

Yayladaki çocuklar da koyunların sağımında hem annelerine yardım ediyor hem de çeşitli oyunlarla eğlenceli vakit geçiriyor.

"Yaylanın her şeyi güzel"

Göçlerden Yunus Bakırçay, AA muhabirine, geçen yıla oranla yağışlarla bu sene yaylanın canlandığını belirtti.

Ramazan Bayramı arifesinde yaylaya gelerek yaklaşık 3 aydır yaşamlarını burada sürdürdüklerini ifade eden Bakırçay, üretim mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Gece gündüz yaylada kaldıklarını vurgulayan Bakırçay, şunları kaydetti:

"Geceleri bazen kurt geliyor. Hayvanlarımıza zarar vermemesi için onlara dikkat ediyorum. Yayla hayatı köye göre daha güzel ve rahat. Teknolojiden uzağız ve buranın havası çok temiz. Bazen güneş panellerinden yararlanabiliyoruz. Ben tek burada kaldığımı için hayvanları gündüz otlatıyorum. Burada 250 hayvanın bakımıyla ilgileniyorum."

Ayten Karataş da hayvanları için her yıl yaylaya geldiklerini anlattı.

Yayla hayatını zor olsa da çok sevdiğini dile getiren Karataş, "Burada koyunlarımızı otlatıyoruz. Koyunların sağımını yapıp süt ürünleri üretip daha sonra köyümüze dönüyoruz. Burada herkes işiyle uğraşıyor. Çamaşır, bulaşık ve elbiseleri ellerimizle yıkıyoruz. Tandırda ekmek pişirip yemek yapıyoruz. Yaylanın uykusu, havası, suyu, yemeği ve her şeyi güzeldir. Burada her şeyi el emeğiyle yapıyoruz. İlk geldiğimizde havalar geceleri soğuyordu şimdi gayet güzel." diye konuştu.

YORUMLAR
500
İtfaiye, kuşlar için araziye günde 3 kez su sıkıyor İtfaiye, kuşlar için araziye günde 3 kez su sıkıyor
Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Taşlıçay, Iğdır, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağışlarla canlanan Ağrı yaylaları göçerleri ağırlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:31 1 yıldır küçük çocuğun zorla tutulduğu çöp evdeki Korece yazılarını kimin yazdığı ortaya çıktı
11:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in annesi koruma kararına tepki gösterdi: Ortalığı yakarım
11:13 Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında çarpıcı sözler: O makamlara layık oldukları için gelmediler
11:13 "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri bir bir tuttu! İşte 2022 kehanetleri
11:06 Trabzonspor'un verdiği ücreti beğenmeyen Anthony Nwakaeme pişman oldu! Bordo-mavililere haber yolladı ama nafile
11:05 HSK'den yeni kurulan mahkemeler için karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
10:52 Köpek balığı saldırısında ne yapılmalı? Deniz koruma bilimcisi David Shiffman yapılması gerekenleri anlattı
10:54 Dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 17,86 liradan alıcı buluyor
10:52 Pandemide işsiz kalmıştı! Şimdi denizden çıkardığı metalleri satarak ayda 25-30 bin lira gelir elde ediyor
10:44 Kriz kâhini olarak anılan Prof. Dr. Nouriel Roubini: 1970'ler ve 2008'dekinden çok daha kötüsü yaşanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 11:49:32. #1.11#
SON DAKİKA: Yağışlarla canlanan Ağrı yaylaları göçerleri ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement