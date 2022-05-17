Yağışlarla daha coşkulu akan Çatak'taki şelaleler doğaseverlerden ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yağışlarla daha coşkulu akan Çatak'taki şelaleler doğaseverlerden ilgi görüyor

17.05.2022 12:19
Yağışlarla daha coşkulu akan Çatak'taki şelaleler doğaseverlerden ilgi görüyor

Van'ın Çatak ilçesinde bulunan Kanisipi ve Kilise Bağları şelaleleri doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla doğaseverlerden ilgi görüyor.

Van'ın Çatak ilçesinde bulunan Kanisipi ve Kilise Bağları şelaleleri doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla doğaseverlerden ilgi görüyor.

İlçe girişinde bulunan Kanisipi Şelalesi ile ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kilise Bağları Şelalesi, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla seyrine doyum olmayan manzaraya sahne oluyor.

Şelaleleri görmeye gelen doğaseverler de hem doğayla iç içe zaman geçirmenin keyfini yaşıyor hem de suyun döküldüğü bölgede fotoğraf çekiyor.

Doğaseverlerden Cüneyt Naspen, ilçedeki şelalelerin eşsiz doğasıyla insanları kendine hayran bıraktığını söyledi.

Karşılaştıkları güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdiklerini belirten Naspen, "Bu mevsimde ilçeye çok sayıda ziyaretçi geliyor. Buranın eşsiz bir güzelliği var. Muhteşem doğal güzelliğe sahip Kanisipi ile Kilise Bağları şelalelerini gezdik. Herkese burayı gezmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Mahmut Çelik ise "Şelaleleri gezdik. Doğal güzellikleri görme fırsatı bulduk. Tüm doğaseverleri buraya davet ediyorum. Görülmeye değer birçok doğal güzellik var." dedi.

YORUMLAR
500
Erciş'te durum değerlendirme toplantısı Erciş'te durum değerlendirme toplantısı Van'da, mağarada ele geçirilen mühimmat imha edildi Van'da, mağarada ele geçirilen mühimmat imha edildi

Hisarcık, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yağışlarla daha coşkulu akan Çatak'taki şelaleler doğaseverlerden ilgi görüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:11 İspanya'da "kör eden sinek" paniği! 6 büyük şehir için kırmızı alarm verildi
11:54 İbrahim Tatlıses kızına elini öptürürken, damadına elini uzatmadı
11:52 Burun ameliyatı olacak hastaya ultrason bahanesiyle cinsel tacizde bulundu, tepki görünce kaçtı! 4,5 yıl hapsi isteniyor
11:47 Kaftancıoğlu bugün Başsavcılığa, "Ne zaman isterseniz, teslim olmak için adliyede hazır bulunacağım" dilekçesi verecek
11:47 Elon Musk, Twitter CEO'suna gülen dışkı emojisiyle yanıt verdi
11:38 Canan Kaftancıoğlu ve CHP'liler Atatürk havalimanında polis barikatının arkasında: Geldikleri gibi gidecekler!
11:37 Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandığı SADAT'a AK Parti'den ziyaret! "Güzide kuruluşumuz SADAT'ımızı ziyaret ettik"
11:35 MHP lideri Bahçeli'den Kaftancıoğlu çıkışı: Siyaset yolu kapanmıştır
11:33 CHP'li Aykut Erdoğdu ile CHP'li Tuba Torun'un evlenme kararı aldığı iddia edildi
11:30 Çalışma Bakanı Bilgin 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yaptı: Mayıs ayı sonunda açıklayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 12:26:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yağışlarla daha coşkulu akan Çatak'taki şelaleler doğaseverlerden ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement