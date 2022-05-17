Yağışlarla daha coşkulu akan Çatak'taki şelaleler doğaseverlerden ilgi görüyor - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde bulunan Kanisipi ve Kilise Bağları şelaleleri doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla doğaseverlerden ilgi görüyor.

İlçe girişinde bulunan Kanisipi Şelalesi ile ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kilise Bağları Şelalesi, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla seyrine doyum olmayan manzaraya sahne oluyor.

Şelaleleri görmeye gelen doğaseverler de hem doğayla iç içe zaman geçirmenin keyfini yaşıyor hem de suyun döküldüğü bölgede fotoğraf çekiyor.

Doğaseverlerden Cüneyt Naspen, ilçedeki şelalelerin eşsiz doğasıyla insanları kendine hayran bıraktığını söyledi.

Karşılaştıkları güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdiklerini belirten Naspen, "Bu mevsimde ilçeye çok sayıda ziyaretçi geliyor. Buranın eşsiz bir güzelliği var. Muhteşem doğal güzelliğe sahip Kanisipi ile Kilise Bağları şelalelerini gezdik. Herkese burayı gezmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Mahmut Çelik ise "Şelaleleri gezdik. Doğal güzellikleri görme fırsatı bulduk. Tüm doğaseverleri buraya davet ediyorum. Görülmeye değer birçok doğal güzellik var." dedi.