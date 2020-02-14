Yağışlarla dolan Kozağaç Barajı 1910 dekar tarım arazisini sulayacak - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 1910 dekar tarım arazisini sulayacak Kozağaç Barajı'nın rezervuarının son yağışlarla tamamen dolduğu bildirildi.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2017'de hizmete açılan 375 eserden birisi olan Muğla Kozağaç Barajı, 537 bin metreküp su depolama hacmiyle 1910 dekar arazinin sulanmasına hizmet ediyor.

Son yağışlarla baraj rezervuarı tamamen doldu.