Yağışlarla umutlanan şerbetçi otu üreticisi iplik sarma mesaisine başladı - Son Dakika

Yağışlarla umutlanan şerbetçi otu üreticisi iplik sarma mesaisine başladı

21.04.2021 11:07
Yağışlarla umutlanan şerbetçi otu üreticisi iplik sarma mesaisine başladı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2 bin 12 dekar alanda üretilen, genellikle ilaç endüstrisi ve içecek sanayisinin yanı sıra ekmek mayası ve alternatif tıp alanında kullanılan şerbetçi otunun üreticileri iplikleme için tarlalarında mesai yapıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2 bin 12 dekar alanda üretilen, genellikle ilaç endüstrisi ve içecek sanayisinin yanı sıra ekmek mayası ve alternatif tıp alanında kullanılan şerbetçi otunun üreticileri iplikleme için tarlalarında mesai yapıyor.

Topraktan çıkan bitkinin sarılması için sırıklara iplikleme işlemini yapan çiftçiler, bölgeye yeterli yağış düşmesinden dolayı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek rekolte bekliyor.

Pazaryeri Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, AA muhabirine, 520 çiftçinin nisan ayında iplikleme mesaisinin başladığını söyledi.

Bu endüstriyel bitkinin Türkiye'de sadece Pazaryeri'nde yetiştirildiğini belirten Sert, "Yağışlar ve havadaki nispi nemin yeterli olduğunu görüyoruz. İlçemiz geçen yıl olduğu gibi bu yıl yine çok güzel yağış aldı. Bu yıl da iyi bakılırsa yüksek rekolte beklentisi içindeyiz. Bu sezonun da tüm çiftçilerimize bol bereket getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Fiyatlandırma politikasıyla üreticiye destek sağlanıyor

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında 2019'da toplanan tespit komisyonu, üreticiyi korumak amacıyla alım fiyatlarını 3 yıllığına "Brewers gold", "Provesgot", "Erciyes", "Ege" ve "Pazaryeri" cinslerinde 11,50 lira, "Aroma" cinsinde ise 11,75 lira olarak belirledi.

Şerbetçi otunun 2020 yılı alım fiyatı TÜFE artı 2 puanla "Brewers gold" cinsinde 13,18 lira, "Aroma" cinsinde ise 13,47 lira oldu.

Bu sene için ise fiyatların geçen yılın rakamlarının TÜFE artı 2 puan olarak hesaplanacağı duyuruldu.

2020 yılında ilçeye yaklaşık 12 milyon lira kazandıran şerbetçi otundan bu sene 13 milyon lira gelir bekleniyor.

Şerbetçi otu

Pazaryeri'nde 1965'ten bu yana yetiştirilen, önceleri 10 bin dekar olan üretim alanı 2 bin 12 dekara kadar düşen bitkinin sadece dişi çiçeklerinden (koza) faydalanılıyor.

Üreticiler için önemli gelir kaynağı olan şerbetçi otu, daha çok buğday, arpa ve ayçiçeği üretiminden başka hiçbir tarla bitkisinin yetiştirilmediği bölgede küçük aile işletmeciliği olarak yapılıyor.

Sarmaşık gibi tırmanıcı özelliğe sahip olan 7 metreye kadar uzayan ve yaprakları tam veya parçalı, çiçekleri açık yeşil renge sahip şerbetçi otu, bölge insanına istihdam imkanı da sağlıyor.

Pazaryeri çiftçisi, nisan ve mayıs aylarında iplikleme, gübreleme ve sardırma işlemlerinin ardından ağustosta ürünü hasat edip pazarlıyor. Şerbetçi otu bitkisi çok hassas olup, iyi bakım yapılırsa 1 dekardan 1 ton ürün alınabiliyor.

Bilecik, Tarım, Nisan, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yağışlarla umutlanan şerbetçi otu üreticisi iplik sarma mesaisine başladı - Son Dakika Ekonomi


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