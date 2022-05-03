Yağışlarla yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü yaylacıları sevindirdi - Son Dakika

Kars'ta bulunan Mışko Gölü'nün yaklaşık 16 yıl sonra, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlarla suyla dolması yaylacıları sevindirdi.

Avrupa Komisyonu tarafından 2009 yılında, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, "Turizm ve Korunan Alanlar" temasıyla ulusal destinasyon seçilen Kuyucuk Gölü yakınındaki Mışko Gölü, 2006 yılından sonra kurumaya başladı.

Uzun yıllar hayvanlarının su ihtiyacını karşılamakta büyük sıkıntı yaşayan yaylacılar, bu yıl kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlarla gölün yeniden canlanmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Besiciler, yaylaya çıkmak için havaların ısınmasını beklerken, göl, göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

"Buralara yeniden hayat geldi"

Yakındaki Halefoğlu köyünde yaşayan Dalyan Oğul, AA muhabirine, gölün yeniden canlanmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Suyla dolan gölün bölgeye renk kattığını ifade eden Oğul, "Eskiden her yer topraktı, bazen insan tozdan gözünü açamıyordu ama şimdi bol yağan karla gölümüze yeniden kavuştuk, buralara yeniden hayat geldi." dedi.

Göçmen kuşların da yeniden bölgeye gelmeye başladığını anlatan Oğul, şöyle konuştu:

"Göl yaylaların kenarına kadar geliyor, işte bu da bizim denizimiz. Dalga sesleri eşliğinde etrafında gezmek çok keyifli. Göl uzun zamandır kuruydu, kuşlar gitti. Kuşların rengini, sesini unuttuk. Şimdi yavaş yavaş kuşlar gelmeye başladı. Eskiden kazlar gelirdi, ördekler ve birçok kuş gelirdi fakat 2006'dan beri yok. Şimdi göl yeniden doldu ve misafirleri yeniden gelmeye başladı. Biz onların sesini duyunca mutlu oluyoruz. Burası eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Her taraf çok güzel, yakında çiçekler de açacak."

Kuyucuk köyünden Hikmet Aydın ise bu yıl yaylada su sıkıntısı yaşamayacaklarını belirtti.

Ay sonuna doğru yaylaya çıkacaklarını aktaran Aydın, "Geçenlerde Mışko Gölü'nün dolduğunu duyduk, birkaç kişi yaylaya giderek kendimiz de gördük. Her yer çok iyi, toprak suya doymuş. Umarız verimli bir yıl olur. Bu sene hayvanlarımız da su sıkıntısı yaşamayacak. Gölü uzun yıllar sonra yeniden böyle görmek bizi çok mutlu etti. Yaylaya çıkmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.