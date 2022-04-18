Yağışlı geçen kış sonrası barajlar doldu, yüzler güldü - Son Dakika
Üye Girişi

Yağışlı geçen kış sonrası barajlar doldu, yüzler güldü

18.04.2022 11:02
Yağışlı geçen kış sonrası barajlar doldu, yüzler güldü

Kış mevsiminde etkili olan kar yağışlarının ardından erimeye başlayan kar sularıyla Konya'da bulunan barajlardaki doluluk oranları da arttı.

Kış mevsiminde etkili olan kar yağışlarının ardından erimeye başlayan kar sularıyla Konya'da bulunan barajlardaki doluluk oranları da arttı. Altınapa Barajında doluluk oranının fazla olmasından dolayı zaman zaman tahliye yapılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin altında gerçekleşen yağışlar Konya'da barajlardaki su seviyelerini olumsuz etkiledi. Bu kış etkili olan kar yağışları ve karların erimeye başlamasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranları da artış gösterdi. Konya kent merkezi yakınındaki Altınapa Barajı'nda doluluk oranı ise yüzde 100'ü buldu. Altınapa Barajı, kritik eşik değerlere ulaştığından savaklama yapıldı. Oluşabilecek taşkın sularının baraj gövdesine ve yamaçlara zarar vermesini önlemek amacıyla baraj haznesindeki fazla suyun yönünü değiştirmek anlamında kullanılan savaklama, baraj dip savağı şeklinde gerçekleştirildi. 5 bin 660 litre/saniye debili su girişi olan Altınapa Barajı'nda su hacmi 25 milyon 76 bin metreküp oranında olurken, barajdan, tam kapasite çalıştırılan Akyokuş Su Arıtma Tesisi'ne 100 bin metreküp/gün su alınıyor. Barajın doluluk oranları maksimum seviyeye ulaştığından, giren su ile alınan suyun dengelenerek fazlası Selbasan Deresi'ne bırakılıyor.

"UZUN ZAMANDIR BU KADAR DOLU OLDUĞUNU GÖRMEDİM"

Altınapa Barajına balık tutmak için geldiğini belirten Mehmet Ortagedik, "Daha önceden de buraya arada geliyordum. Bu yıl buraya 6 ay önce geldim. Suya ulaşmak için baya bir yürüme mesafesindeydi o zaman su seviyesi. Bugün yüzde 100 olduğunu söylediler, merak ettim çocuklarımla birlikte geldim. Su seviyesini görünce epey mutluyuz. Yağışlardan sonra iyi oldu gerçekten. Ben uzun zamandır bu gölün bu kadar dolu olduğunu görmedim. Yürüme mesafesi falan kalmamış dolmuş. İnşallah bu şekilde devam eder" dedi.

"KARŞIYA KADAR OLAN YERLER HEP BATAKLIK İÇİNDEYDİ"

Ailesi ile birlikte zaman zaman baraja gelen ve daha önce geldiğinde baraj suyunun daha az olduğunu belirten, Mustafa Lök, "En son biz buraya 7 Eylül'de geldik. Buradan karşıya kadar olan yerler hep bataklık içindeydi. Şimdi yola kadar su artmış. Ben buraya babamla 7 yaşımdan beri geliyorum, barajdaki su seviyesi çok şükür epey artmış" şeklinde konuştu.

(İbrahim Yetkin - Enver Furkan Çelebioğlu - İHA)

Yağışlı geçen kış sonrası barajlar doldu, yüzler güldü
Yağışlı geçen kış sonrası barajlar doldu, yüzler güldü
Yağışlı geçen kış sonrası barajlar doldu, yüzler güldü
Yağışlı geçen kış sonrası barajlar doldu, yüzler güldü
Yağışlı geçen kış sonrası barajlar doldu, yüzler güldü
Yağışlı geçen kış sonrası barajlar doldu, yüzler güldü
Yağışlı geçen kış sonrası barajlar doldu, yüzler güldü
Yağışlı geçen kış sonrası barajlar doldu, yüzler güldü

YORUMLAR
500
Malatya'da baraj ve göletler doldu Malatya'da baraj ve göletler doldu Son dakika haber: Sel suları Boğazköy camisinin minaresi yıktı Son dakika haber: Sel suları Boğazköy camisinin minaresi yıktı

Baraj, Konya, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağışlı geçen kış sonrası barajlar doldu, yüzler güldü - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:59 Yerli otomobil üretiminde yaklaşan final heyecanı: TOGG paylaştı
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:56 Mahra'nın 10'uncu doğum günü mezarında kutlandı: Pastası mezar taşına kondu
10:54 Motokuryeler yaşadıkları zorlukları sıraladı! Hükümete 2 konu üzerinden çağrıda bulundu
10:38 Japonya'daki açık artırmada özel üretilen 1 kilogram çay 226 bin liraya alıcı buldu
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
10:26 Nurgül Yeşilçay sevenlerini korkuttu! Sahnede bir anda yere düştü
10:25 Borsa rekor üstüne rekor kırıyor! BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:23 Bakan Akar, Pençe Kilit operasyonu hakkında yeni açıklamalar yaptı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 11:16:10. #1.13#
SON DAKİKA: Yağışlı geçen kış sonrası barajlar doldu, yüzler güldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement