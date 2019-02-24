Yağışlı Hava Beraberinde Kazayı da Getirdi: 5 Yaralı
39 dakika önce
İznik-Yenişehir karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı.
İznik- Yenişehir
karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı.
16 H 5292 plakalı ticari araç, karşı yönden gelen 16 H 7505 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 112 acil ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, İznik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:31 Kaynak: İHA
Zincirleme Kazaya Neden Olan Alkollü Sürücü Konuştu: Allah Can Kaybı Vermesin
İznik'te Kuşların Yaşam Alanı Olan Sazlık, Cayır Cayır Yandı
Korkunç Kazada, Anne-Baba Can Verirken Mucize Bebek Yaralı Olarak Kurtuldu
Yolunu Şaşırıp Köye İnen Kurdu, Kangal Köpekleri Telef Etti