Yağışlı hava etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'un bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yer alan bilgiye göre, bölge genelinin gün boyu çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İstanbul'un batı kesimleri ile akşam il genelinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Gece saatlerinde başlayan yağmur kent genelinde etkili olurken, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor.

Kar yağışı özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Esenyurt ve Arnavutköy'ün bazı bölgelerinde etkili olurken, Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar, merkezde ise karla karışık yağmur yağıyor.

Bu bölgelerde zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Zeytinburnu, Fatih, Sultangazi, Başakşehir ve Bahçelievler'de karla karışık yağmur yer yer devam ederken, yolların kayganlaşması nedeniyle kent genelinde yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Anadolu Yakası'nda ise gün içinde Maltepe'nin yüksek kesimleri Gülsuyu ve Başıbüyük ile Kartal Aydos Ormanı civarında kar yağışı, Çamlıca'da karla karışık yağmur görüldü. Akşam üzeri yağış yüksek kesimlerde kar, sahil kesiminde sağanak yağış şeklinde devam ediyor.

Üsküdar ve Ümraniye'de yağışın etkisiyle trafik yoğunlaşırken, Marmaray ile Çekmeköy-Üsküdar Metro Hattı'nda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

İstanbul trafiği de yağıştan olumsuz etkilendi. D-100 Karayolu Haramidere mevkisinde trafiğin Avcılar istikametinde ilerlediği, Büyükçekmece yönündeyse yoğun olduğu ancak ilerlediği görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulaması "İBB CepTrafik" verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 15.00 itibarıyla yüzde 60, 17.00 itibarıyla yüzde 69 oldu.