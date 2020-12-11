Yağışlı hava geliyor - Son Dakika

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerine ait hava tahmin raporu yayımlandı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerine ait hava tahmin raporu yayımlandı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından 11 Aralık saat 23.00 ile 16 Aralık saat 18.00 arasında yapılan hava tahmini açıklanıp, "Bölgemiz genelinde gece saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar(Çarşamba) aralıklarla görülecek olan yağışların, özellikle pazartesi ve salı günleri yer yer kuvvetli olması, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, Pazartesi ve Salı günleri orta,yer yer kuvvetlice esmesi, mevsim normalleri civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber bölge genelinde 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor" denildi.

Ulaşımda aksamalar, ani taşkın, sel ve su baskını gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ettiği kaydedildi. - MALATYA