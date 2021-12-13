Yağışlı hava kazalara neden oldu 2 kişi yaralandı, 1 minibüs takla attı - Son Dakika

Arnavutköy'de yağışlı hava kazalara neden oldu. Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzere önce İETT otobüsüne sonra bariyerlere çarptı. Yine aynı yol üzerinde bir minibüs ise yine şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla attı. Kazalarda 2 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak araç sürücülerine zor anlar yaşatırken 1 saat içerisinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde 2 tane kaza meydana geldi. Otoyol üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü T.B. 'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzere otomobil önce İETT otobüsüne vurdu daha sonra ise bariyerlere çarparak orta refüje çıktı. Kaza da otomobil sürücüsü T.B. ve 12 yaşındaki oğlu A.B. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesine kaldırılırken kaza sonrasında otomobil adeta kullanılamaz hale geldi.

Kaygan yolda viraja giremedi takla attı

Arnavutköy'den Sultangazi yönüne ilerleyen bir minibüs şoförü ise viraja geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yolun ortasında bulunan işaretleme levhalarına çarptıktan sonra takla attı. Takla atan minibüs şoförü ise araçtan burnu bile kanamadan indi. Kazalar sonrasında ise Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde yoğun araç trafiği meydana geldi. - İSTANBUL