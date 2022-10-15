Son dakika 3. sayfa: Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı

15.10.2022 14:41

Son dakika haberi... - Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı Tekirdağ Çorlu'da kaygan zeminde kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı.

- Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da kaygan zeminde kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolu üzeri Fatih Caddesi ile Yulaflı Caddesi'nin birleştiği dönel kavşakta meydana geldi. Yan yoldan Çorlu istikametine seyreden Mehmet Çetin Ö. 59 PA 055 plakalı hafif ticari araç, yağışlı hava ve beraberinde kaygan zeminde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Hüseyin T. idaresindeki 59 ZJ 854 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Arda Ş. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arda Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Tekirdağ haber: Çorlu'da koltuk ve çekyatın altından 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde çıktı Tekirdağ haber: Çorlu'da koltuk ve çekyatın altından 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde çıktı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu
20:59 CHP Genel Başkan Yardımcısından partisinin paylaşımına tepki: 'Maden şehidi' diye bir şey yoktur, insan canını riske atanların tabirini kullanamayız
20:31 Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı
20:31 Bakan Koca, 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasında yaralıların son durumunu bildirdi: 5'inin durumu ciddi
20:02 Kanserle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle yaşamını kaybeden Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
19:31 Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak
19:06 Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü
18:49 Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
15:32 Pakistan'da hastane çatısında korkunç görüntüler! Çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 21:46:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement