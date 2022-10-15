Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Arda Ş. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Arda Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolu üzeri Fatih Caddesi ile Yulaflı Caddesi'nin birleştiği dönel kavşakta meydana geldi. Yan yoldan Çorlu istikametine seyreden Mehmet Çetin Ö. 59 PA 055 plakalı hafif ticari araç, yağışlı hava ve beraberinde kaygan zeminde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Hüseyin T. idaresindeki 59 ZJ 854 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı - Son Dakika

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