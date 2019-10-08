Son Dakika Haberleri: Yağışlı hava kazıyı da beraberinde getirdi: 3 yaralı
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Yağışlı hava kazıyı da beraberinde getirdi: 3 yaralı

28 dakika önce

Yağışlı hava kazıyı da beraberinde getirdi: 3 yaralı Uzunköprü - Keşan yolunda kaza: 3 yaralıEDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla atıp yol kenarına savruldu.

Yağışlı hava kazıyı da beraberinde getirdi: 3 yaralı

Uzunköprü - Keşan yolunda kaza: 3 yaralı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla atıp yol kenarına savruldu. Kazada, araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü - Keşan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uzunköprü'den yola çıkan Mehmet Tarakçı yönetimimdeki 22 AAH 802 plakalı araç, Kozköy mevkiine geldiğinde yağışın etkisiyle yolda oluşan su birikintisine girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç içindeki 5 kişi ile birlikte takla atıp yol kenarına devrildi.

Yaşadıkları kazanının ardından araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralılar, 112'yi arayıp haber verirken bölgeye jandarma ve bölge trafik ekipleri de sevk edildi.

Keşan ve Uzunköprü'deki hastanelere sevk edilen 3 yaralı tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Kazada hasar alan araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Yağışlı hava kazıyı da beraberinde getirdi: 3 yaralı

Uzunköprü, Edirne, Keşan, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
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