Yağışlı hava sokak sanatçılarını durduramadı - Son Dakika

Eskişehir'in işlek noktalarında bazı sokak sanatçıları, yağmur yağışına rağmen enstrümanlarını çalmaya devam etti.

Eskişehir'de özellikle güneşli günlerde çalgılarıyla sokak ve caddelere renk katan sokak müzisyenleri, kentte sabah başlayan ve gün içerisinde aralıklarla devam eden yağmura rağmen müzik yapmaya devam etti. Adalar'da ve Hamamyolu'ndaki sokak sanatçıları, birçok vatandaşın dikkatini çekerken bazı kişiler bu anları kayda aldı, bazıları ise şarkılara eşlik etti. Yağmurun şiddetini iyice arttırdığı öğle saatlerinde ise sokak sanatçıları enstrümanlarını toplayarak bulundukları noktalardan ayrılmak durumunda kaldı. - ESKİŞEHİR