Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 şehre sarı kodlu uyarı yaptı: Çok şiddetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul dahil 5 ilde şiddetli yağış beklendiğini belirtti. Sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. İstanbul Valiliği ise yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL'A SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil 5 ilde yağış beklendiğini açıkladı. 5 il için sarı kodlu uyarı yapan MGM, Ani sel, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli olunmasını istedi.

MEGAKENTTE YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Marmara Bölgesi'nde 28.09.2023 Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İSTANBUL'DA 5 GÜN YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu haritasında da İstanbul ve çevre illerde yağışın etkili olacağı görüldü. Haritaya göre İstanbul'da 5 gün boyunca yağış bekleniyor.

VATANDAŞLARA "DİKKATLİ OLUN" UYARISI

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da vatandaşların dikkatli olunması istendi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."