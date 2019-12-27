Yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetti 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetti 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetti 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Düzce'den Akçakoca istikametine doğru giden 09 JM 715 plakalı otomobil Akçakoca Döngelli Köyü Kavşağında kaygan zeminde kaza yaptı.

Yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetti 2 kişi yaralandı, System.String[]

Düzce'den Akçakoca istikametine doğru giden 09 JM 715 plakalı otomobil Akçakoca Döngelli Köyü Kavşağında kaygan zeminde kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre kaygan zeminde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla atarak yolun kenarında bulunan Karayolu levhasına çarparak durabildi. Araçta bulunan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdehalelerinin yapılması ardından devlet hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
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