Yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetti 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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Yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetti 2 kişi yaralandı
6 saat önce
Düzce'den Akçakoca istikametine doğru giden 09 JM 715 plakalı otomobil Akçakoca Döngelli Köyü Kavşağında kaygan zeminde kaza yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
Düzce'den Akçakoca istikametine doğru giden 09 JM 715 plakalı otomobil Akçakoca Döngelli Köyü Kavşağında kaygan zeminde kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre kaygan zeminde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla atarak yolun kenarında bulunan Karayolu levhasına çarparak durabildi. Araçta bulunan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdehalelerinin yapılması ardından devlet hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE
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