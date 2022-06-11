Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

11.06.2022 19:02
Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atıp su kanalına düştü.

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atıp su kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Güvercinlik Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Cengiz Zeren idaresindeki 03 PN 350 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kara yoluna savrulan otomobil takla atarak yolun sağ tarafında bulunan su kanalına düşüp ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yolcular Osman Ersöz ve Zeliha Zeren olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Cengiz Zeren ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

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Genelkurmay Kavşağı alt geçidi ve Fatih Köprüsü altında su birikintisi oluştu Genelkurmay Kavşağı alt geçidi ve Fatih Köprüsü altında su birikintisi oluştu
Kaynak: İHA

Manisa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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