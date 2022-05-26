Yağışlı havada kontrolden çıkan tır yan yattı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kömür yüklü tır yan yattı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Gümüş idaresindeki 64 AAY 087 plakalı kömür yüklü tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kavacık rampasının iniş istikametinde direksiyon hakimiyeti kaybolan tır, yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların imkanlarıyla yan yatan tırdan çıkarılan sürücü Cuma Gümüş, ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hasan Yiğen - İHA)