Yağışlı havada yaşanan kaza mobeseye yansıdı - Son Dakika

Yağışlı havada yaşanan kaza mobeseye yansıdı

MALATYA - Malatya'da geçtiğimiz günlerde yağış havada hızla kavşağa giren bir aracın fren yapınca kayarak diğer araçlara çarpma anı Mobese kamerasına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenli olarak paylaşılan trafik kazalarında Malatya'da yer aldı. 'Kurallara uyulsaydı, bu kazalar olmazdı' yorumuyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Malatya'da Altın Kayısı Bulvarında geçtiğimiz günlerde yaşanan bir kazada da yer aldı.

Yağmurlu bir havada, bulvarında kavşağa hızla gelen bir cipin bir anda kayarak yolda döndüğü ve trafik ışıklarında bekleyen başka bir araca çarptığı görüntüleri mobese kamerasına yansıdı. Neyse ki kimsenin yaralanmadığı trafik kazasında, sürücülerin kurallara uymaması nedeniyle nelerin olabileceği gözler önüne serilmiş oldu.