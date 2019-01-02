Yağışlı ve soğuk hava geliyor
22 dakika önce
Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, Türkiye'nin, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havayla Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, Türkiye
'nin, Orta Akdeniz
üzerinden gelen yağışlı havayla Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:10
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