Son Dakika Haberleri: Yağışlı ve soğuk hava geliyor

Yağışlı ve soğuk hava geliyor

22 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, Türkiye'nin, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havayla Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini açıkladı.

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Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, Türkiye'nin, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havayla Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:10 

Akdeniz, Türkiye, Ekonomi
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