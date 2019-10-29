Son Dakika Haberleri: Yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan evlat nöbetini sürdürüyorlar
Son Dakika Güncel Yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan evlat nöbetini sürdürüyorlar

Yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan evlat nöbetini sürdürüyorlar

11 dakika önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, yağışlı ve soğuk havaya rağmen 57'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, yağışlı ve soğuk havaya rağmen 57'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de HDP Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin oturma eylemi 57'nci gününe girdi. Yağışların başlaması ve havaların soğuması ile birlikte aileler soğuğa aldırış etmeden aynı gün ve kararlılıkla evlatlarında gelecek bir haber bekliyorlar.

Aslen Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi kimya bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 12 ay önce PKK'lılar tarafından Kuzey Irak'a kaçırıldığını belirterek, 10 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Eyleme katıldığı günden beri umudunu yitirmediğini aktaran acılı anne Ödümlü, Türkçe bilmediği için oğluna Kürtçe seslendi.

"ÖLÜRÜM BURADA, CENAZEM BURADAN KALKAR, BEN KALKMAM"

57 gündür evlatları için nöbet tuttuklarını belirten Ödümlü, "İran, Irak ve kamplara geldim seni görmedim oğlum. Seni benden gizlediler göstermediler. Ben biliyorum oğlum, seni kandırdılar ilaç içirip seni kaçırdılar. Neredeysen çık gel, bütün Türkiye ve devlet senin arkadadır. Korkma gel teslim ol. Sen gelmeyene kadar da ben buradan gitmeyeceğim, ancak ölürüm burada, cenazem buradan kalkar. Ben buradan asla kalkmayacağım buradayım seni bekliyorum oğlum" dedi.

(İHA)

Yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan evlat nöbetini sürdürüyorlar

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
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